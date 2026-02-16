Atento Franco Colapinto: la F1 elogia a Alpine y anticipa un salto de calidad para la temporada 2026

La cuenta regresiva para el arranque de la Fórmula 1 ya empezó y el foco se posó sobre Alpine F1 Team . En un informe previo al inicio del campeonato, la categoría destacó la evolución del equipo francés y anticipó que sus resultados podrían ser mejores que en 2025 , un respaldo clave para el argentino Franco Colapinto .

El análisis publicado por la propia Fórmula 1 remarcó que Alpine llega a 2026 con un monoplaza “mucho mejor” que el del año pasado, con ganancias relevantes en áreas clave del rendimiento . Uno de los puntos centrales es el nuevo vínculo técnico con Mercedes-Benz , especialmente en lo relacionado con la unidad de potencia y la integración general del paquete.

Lejos de las polémicas iniciales por el cambio de motor, el informe pone el acento en la inevitable evolución del equipo dentro del nuevo marco reglamentario. Según la mirada oficial, esta combinación podría permitirle a Alpine recortar distancia frente a las escuderías que dominaron los últimos campeonatos y dar un salto de calidad en la grilla.

El mensaje es claro: en este nuevo escenario, Alpine aparece como uno de los proyectos a seguir durante 2026.

En pleno entrenamiento



Junto a Migue Presencia @FranColapinto a la espera de los próximos test , le mete fuerte a la parte física, el ejercicio de cuello el que más sobresale. #SiempreConEl43 pic.twitter.com/HTG1gjDSGe — Corazondef1 (@Corazondef1) February 15, 2026

Qué puede significar este respaldo para Franco Colapinto

Para Colapinto, el contexto es determinante. Después de un 2025 marcado por la adaptación y el aprendizaje, el argentino encara su primera temporada completa como titular con un panorama diferente: un auto desarrollado bajo nuevas reglas y, según la propia F1, con mejoras sustanciales respecto del modelo anterior.

Que la categoría destaque públicamente el progreso técnico del equipo antes de que arranque el campeonato no es un detalle menor. En términos simbólicos y deportivos, posiciona a Alpine dentro de las estructuras con potencial crecimiento y le da a Colapinto una oportunidad concreta de pelear con mayor regularidad en la zona media-alta del pelotón.