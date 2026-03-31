31 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto llevará la Fórmula 1 a Buenos Aires: show histórico en Palermo con un V8

El piloto argentino Franco Colapinto hará un Road Show en Buenos Aires y la F1 volverá a la Ciudad tras 14 años. Mirá las noveadades.

Franco Colapinto protagonizará un evento histórico con un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.

Franco Colapinto protagonizará un evento histórico con un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto será protagonista de un evento sin precedentes en la Ciudad de Buenos Aires: el próximo 26 de abril realizará un Road Show en Palermo, donde conducirá un monoplaza de Fórmula 1. Será el regreso de un auto de la máxima categoría a las calles porteñas tras 14 años, en un espectáculo que promete convocar a miles de fanáticos.

Un evento histórico: la Fórmula 1 vuelve a las calles porteñas

El evento se desarrollará sobre un circuito callejero en la zona de Avenida del Libertador y Sarmiento, en pleno Palermo, uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad.

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Colapinto manejará un Renault E20 de 2012, con motor V8 y branding completo del equipo Alpine, en lo que será una exhibición única para el público argentino. Será la primera vez en 14 años que un monoplaza de Fórmula 1 circule en Buenos Aires, lo que le da una dimensión histórica al evento.

Colapinto y un momento especial: correr en casa

En la previa del Road Show, el propio piloto expresó lo que significa esta experiencia: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, afirmó Colapinto.

Además, agregó: “Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, señaló el argentino, que atraviesa su tercera temporada en la categoría reina del automovilismo.

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Antecedentes y el impacto en los fanáticos

La última exhibición de este estilo en el país se dio en 2024, cuando Colapinto aún competía en la Fórmula 2. En aquella oportunidad, recorrió distintos puntos de Buenos Aires con un auto clásico y participó de actividades con el público.

Poco tiempo después, se confirmó su salto a la Fórmula 1 para reemplazar a Logan Sargeant en Williams, lo que generó un fuerte impacto en el automovilismo argentino. Desde entonces, la expectativa por verlo en acción en el país no dejó de crecer.

Cómo será el evento: sectores y experiencias para el público

La jornada contará con diferentes propuestas para los asistentes, con opciones tanto gratuitas como pagas.

Habrá un sector abierto y gratuito, pero también espacios exclusivos con acceso diferencial, como:

  • Fan Zone con entretenimiento y activaciones
  • Grandstands con vista a pista
  • Hospitality con experiencias premium

Además, el sector Hospitality incluirá Garage Tours con acceso a boxes, lo que permitirá a los fanáticos vivir de cerca el mundo de la Fórmula 1.

Preguntas clave sobre Franco Colapinto

Cuándo es el Road Show de Colapinto en Buenos Aires

El evento se realizará el 26 de abril en Palermo.

Dónde será el recorrido

En un circuito callejero sobre Avenida del Libertador y Sarmiento.

Qué auto manejará Colapinto

Un Renault E20 de 2012 con motor V8 del equipo Alpine.

Por qué es histórico el evento

Porque vuelve un Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de 14 años.

Habrá acceso gratuito al evento

Sí, habrá sectores abiertos y gratuitos, además de opciones premium.

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