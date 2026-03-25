25 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto corre en Argentina: revelan fecha, circuito y cómo será el show en Buenos Aires

Se conocieron detalles del evento que podría traer al pilaresnse Franco Colapinto a Buenos Aires con un monoplaza de Alpine. Mirá lo que se viene.

Franco Colapinto podría girar en un circuito urbano en pleno Palermo ante miles de fanáticos.

Franco Colapinto podría girar en un circuito urbano en pleno Palermo ante miles de fanáticos.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto podría vivir un momento histórico en Argentina: todo indica que el piloto de Alpine se presentará en Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril, en un evento que ya genera expectativa y que marcaría el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 al país.

Todo sobre la movida con Franco Colapinto

Aunque todavía resta el anuncio oficial, comenzaron a filtrarse detalles que permiten dimensionar la magnitud del espectáculo. El escenario elegido sería nada menos que el corazón de Palermo, con un circuito urbano especialmente diseñado en la zona del Monumento a los Españoles, donde el público podrá ver de cerca a una máquina de la máxima categoría.

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Colapinto utilizaría un monoplaza de una temporada anterior, pero con la estética actual de Alpine, lo que refuerza el impacto visual y la conexión con la Fórmula 1 actual. Más allá de la unidad, el valor simbólico del evento es enorme: Argentina volvería a tener en pista un F1 después de años.

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Cómo será el evento de Colapinto en Buenos Aires

El espectáculo no se limitaría a una sola jornada. La organización también proyecta una activación el sábado 25 de abril, con presencia de patrocinadores, espacios interactivos y propuestas para el público en la zona de El Rosedal.

Además, está prevista la instalación de gradas para unas 20.000 personas, lo que confirma que no será una exhibición menor, sino un evento masivo con estructura pensada para miles de fanáticos.

El formato apunta a algo claro: acercar la Fórmula 1 al público argentino, en un contexto donde la figura de Colapinto crece y empieza a generar identificación.

Por qué la presencia de Colapinto en Argentina genera tanta expectativa

El impacto no es casual. Colapinto se convirtió en uno de los nombres más fuertes del automovilismo argentino y su crecimiento en la Fórmula 1 reactivó un vínculo histórico del país con la categoría.

Que pueda girar en Buenos Aires no es solo un show: es una señal. Una muestra de que la Fórmula 1 vuelve a mirar a Argentina. Por ahora, resta la confirmación oficial de Alpine. Pero la expectativa ya está en marcha.

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en Argentina

Cuándo sería el evento

El domingo 26 de abril, aunque falta confirmación oficial.

Dónde se realizaría

En Palermo, en la zona del Monumento a los Españoles.

Qué auto usaría Colapinto

Un monoplaza de Alpine de temporada anterior con estética actual.

Habrá público

Sí, se prevén gradas para 20.000 personas.

Está confirmado

No, todavía falta la aprobación final de Alpine.

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