Franco Colapinto podría correr en Argentina en una exhibición de la Fórmula 1

Franco Colapinto podría volver a girar en Argentina con un monoplaza de Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto podría volver a correr en el país en las próximas semanas, en el marco de una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires junto a su equipo Alpine .

La iniciativa comenzó a tomar forma luego de su gran actuación en el Gran Premio de China , donde el joven de Pilar consiguió su primer punto en la máxima categoría .

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El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes , confirmó que ya existen conversaciones para concretar el evento.

“ Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con el equipo de Franco ”, aseguró. Las gestiones apuntan a organizar una jornada especial con presencia del equipo francés, en lo que sería un hecho histórico para el automovilismo nacional.

El Gálvez, escenario del posible regreso

Según trascendió, la exhibición se realizaría a fines de abril en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde Colapinto giraría con el monoplaza A526 de Alpine.

El circuito porteño atraviesa actualmente un proceso de remodelación con vistas al regreso del MotoGP en 2027, lo que también impulsa este tipo de eventos internacionales.

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Las fechas elegidas serían entre el 19/04 y el 26/04



Las negociaciones ya están hechas con Enstone pero falta la confirmación oficial de Alpine.



¿Qué les parece?



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Una oportunidad única para los fanáticos

La posible visita de Colapinto se da en un contexto particular del calendario de la Fórmula 1, con una ventana disponible tras la suspensión de carreras en Medio Oriente.

De concretarse, los fanáticos argentinos podrían volver a ver en acción un auto de Fórmula 1 en el país, algo que no ocurre desde el Gran Premio de Argentina de 1998, cuando ganó Michael Schumacher con Ferrari.

Además, el evento podría servir como impulso para que Buenos Aires vuelva a posicionarse en el radar de la Fórmula 1.

Preguntas clave sobre Colapinto en Argentina

Franco Colapinto puede correr en Argentina

Sí. Se están realizando gestiones para que participe en una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires.

Dónde sería la exhibición de Fórmula 1

El evento se realizaría en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Cuándo podría ser la carrera de exhibición

Se estima que podría llevarse a cabo a fines de abril.

Hace cuánto no hay Fórmula 1 en Argentina

El último Gran Premio fue en 1998, cuando ganó Michael Schumacher.