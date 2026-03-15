Franco Colapinto terminó décimo en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una destacada actuación al terminar décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1, resultado que le permitió sumar un punto y volver a la zona de puntos después de más de un año. La carrera fue ganada por el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
El podio lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), en una competencia que tuvo varias incidencias y cambios estratégicos.
El piloto argentino tuvo una largada brillante, ya que superó rápidamente a varios rivales y antes de completar la primera vuelta ya estaba sexto, mostrando un gran ritmo en las primeras vueltas del Gran Premio.
La aparición de un safety car en el inicio permitió que varios pilotos entraran a boxes, lo que hizo que Colapinto llegara incluso a ubicarse segundo momentáneamente al estirar su estrategia.
El momento de mayor tensión
Uno de los momentos más dramáticos de la carrera llegó en la vuelta 33, cuando Colapinto salió de boxes y fue tocado por el francés Esteban Ocon (Haas).
El piloto francés intentó superarlo en un sector sin espacio y ambos autos terminaron haciendo un trompo. Afortunadamente, el monoplaza del argentino no sufrió daños importantes.
Los comisarios sancionaron a Ocon con 10 segundos de penalización por la maniobra.