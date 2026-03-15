Franco Colapinto terminó décimo en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró una gran remontada y terminó décimo en el GP de China.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una destacada actuación al terminar décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 , resultado que le permitió sumar un punto y volver a la zona de puntos después de más de un año . La carrera fue ganada por el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) .

El podio lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) , en una competencia que tuvo varias incidencias y cambios estratégicos.

Franco Colapinto largará 16 en la práctica libre del GP de China de Fórmula 1

Franco Colapinto ya tiene posición de largada en el GP de China: desde dónde arrancará

Colapinto había clasificado 12°, aunque finalmente largó 10° debido a los problemas mecánicos que obligaron a Lando Norris y Oscar Piastri a partir desde boxes.

El piloto argentino tuvo una largada brillante , ya que superó rápidamente a varios rivales y antes de completar la primera vuelta ya estaba sexto , mostrando un gran ritmo en las primeras vueltas del Gran Premio.

La aparición de un safety car en el inicio permitió que varios pilotos entraran a boxes, lo que hizo que Colapinto llegara incluso a ubicarse segundo momentáneamente al estirar su estrategia.

El momento de mayor tensión

Uno de los momentos más dramáticos de la carrera llegó en la vuelta 33, cuando Colapinto salió de boxes y fue tocado por el francés Esteban Ocon (Haas).

El piloto francés intentó superarlo en un sector sin espacio y ambos autos terminaron haciendo un trompo. Afortunadamente, el monoplaza del argentino no sufrió daños importantes.

Los comisarios sancionaron a Ocon con 10 segundos de penalización por la maniobra.

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El piloto argentino completó una gran carrera en el Gran Premio de China finalizando en el puesto 10.



Es la primera vez que Franco suma puntos desde su llegada al equipo Alpine.



Pierre Gasly se ubicó en el puesto 6.#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/1wfAmOlMX8 — Carburando (@CarburandoTV) March 15, 2026

Un punto que vale mucho

A pesar del incidente, Colapinto logró recuperarse en el tramo final de la carrera y terminó décimo, beneficiado también por el abandono del neerlandés Max Verstappen.

El argentino consiguió así volver a sumar puntos en la Fórmula 1, algo que no ocurría desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024 en Austin.

Antonelli hizo historia en Shanghái

La victoria quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien dominó la carrera y se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1, con 19 años y seis meses.

El récord sigue perteneciendo al neerlandés Max Verstappen, que logró su primer triunfo con 18 años y siete meses.

Tras el GP de China, el campeonato sigue liderado por George Russell con 51 puntos, mientras que Antonelli quedó a solo cuatro unidades.

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de China

¿En qué puesto terminó Franco Colapinto en el GP de China?

El piloto argentino finalizó décimo y sumó un punto para Alpine.

¿Quién ganó el Gran Premio de China de Fórmula 1?

La victoria fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

¿Hace cuánto Colapinto no sumaba puntos en la Fórmula 1?

No sumaba desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024 en Austin.

¿Qué pasó con Esteban Ocon durante la carrera?

El francés tocó a Colapinto al salir de boxes, provocando un trompo y recibió 10 segundos de penalización.