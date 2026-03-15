15 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto terminó décimo en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China y logró algo que se le venía negando desde su llegada a Alpine. Repasá lo sucedido.

Franco Colapinto logró una gran remontada y terminó décimo en el GP de China.

Franco Colapinto logró una gran remontada y terminó décimo en el GP de China.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una destacada actuación al terminar décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1, resultado que le permitió sumar un punto y volver a la zona de puntos después de más de un año. La carrera fue ganada por el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El podio lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), en una competencia que tuvo varias incidencias y cambios estratégicos.

Lee además
Franco Colapinto saldrá 12° en el GP de China de Fórmula 1: qué pasó en la clasificación

Franco Colapinto ya tiene posición de largada en el GP de China: desde dónde arrancará
Franco Colapinto largará 16 en la práctica libre del GP de China de Fórmula 1.

Franco Colapinto largará 16 en la práctica libre del GP de China de Fórmula 1

El piloto argentino tuvo una largada brillante, ya que superó rápidamente a varios rivales y antes de completar la primera vuelta ya estaba sexto, mostrando un gran ritmo en las primeras vueltas del Gran Premio.

La aparición de un safety car en el inicio permitió que varios pilotos entraran a boxes, lo que hizo que Colapinto llegara incluso a ubicarse segundo momentáneamente al estirar su estrategia.

El momento de mayor tensión

Uno de los momentos más dramáticos de la carrera llegó en la vuelta 33, cuando Colapinto salió de boxes y fue tocado por el francés Esteban Ocon (Haas).

El piloto francés intentó superarlo en un sector sin espacio y ambos autos terminaron haciendo un trompo. Afortunadamente, el monoplaza del argentino no sufrió daños importantes.

Los comisarios sancionaron a Ocon con 10 segundos de penalización por la maniobra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2033100729024491713&partner=&hide_thread=false

Un punto que vale mucho

A pesar del incidente, Colapinto logró recuperarse en el tramo final de la carrera y terminó décimo, beneficiado también por el abandono del neerlandés Max Verstappen.

El argentino consiguió así volver a sumar puntos en la Fórmula 1, algo que no ocurría desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024 en Austin.

Antonelli hizo historia en Shanghái

La victoria quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien dominó la carrera y se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1, con 19 años y seis meses.

El récord sigue perteneciendo al neerlandés Max Verstappen, que logró su primer triunfo con 18 años y siete meses.

Tras el GP de China, el campeonato sigue liderado por George Russell con 51 puntos, mientras que Antonelli quedó a solo cuatro unidades.

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de China

¿En qué puesto terminó Franco Colapinto en el GP de China?

El piloto argentino finalizó décimo y sumó un punto para Alpine.

¿Quién ganó el Gran Premio de China de Fórmula 1?

La victoria fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

¿Hace cuánto Colapinto no sumaba puntos en la Fórmula 1?

No sumaba desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024 en Austin.

¿Qué pasó con Esteban Ocon durante la carrera?

El francés tocó a Colapinto al salir de boxes, provocando un trompo y recibió 10 segundos de penalización.

Temas
Seguí leyendo

Preparate para trasnochar con Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1

Colapinto fue sincero antes del GP de China: "Va a ser duro"

Colapinto se prepara para el GP de China: así es el circuito chino

Lo aplaudieron de pie: Colapinto voló en Australia y marcó la mayor velocidad de la carrera

Colapinto acelera en China y acá te contamos todas las novedades

Alpine defendió a Colapinto tras la sanción

Colapinto ya apunta al GP de China ¿Cuándo es la próxima fecha de la F1?

Colapinto sufrió una sanción, remontó y terminó 14° en Australia: mirá qu´é dijo

LO QUE SE LEE AHORA
Se canceló la Finalissima entre Argentina y España: los motivos detrás de la suspensión

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España: los motivos detrás de la suspensión

Las Más Leídas

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego video

Guía del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en Mendoza

Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras video

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Nuevo Parque Solar Aguas Luján: el Gobierno de Mendoza licita su construcción por $2.500 millones

Energía limpia y ahorro millonario: el proyecto solar que impulsa Mendoza en Luján de Cuyo

El Tomba encontró alivio: venció a Ferro y logró su primera victoria en la Primera Nacional

Sufrió hasta el final, pero ganó: Godoy Cruz celebró su primer triunfo