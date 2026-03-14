14 de marzo de 2026
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Franco Colapinto saldrá 12° en el GP de China de Fórmula 1: qué pasó en la clasificación

Franco Colapinto disputó la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1. Te contamos cómo le fue al piloto argentino.

Franco Colapinto saldrá 12° en el GP de China de Fórmula 1: qué pasó en la clasificación

Franco Colapinto saldrá 12° en el GP de China de Fórmula 1: qué pasó en la clasificación

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado por la mañana, Franco Colapinto disputó la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, una instancia clave del fin de semana. En esta nota, te contamos cómo le fue al piloto argentino y detalles de su posición en la grilla.

Franco Colapinto (2)
Gran clasificación de Franco Colapinto en el GP de China

Gran clasificación de Franco Colapinto en el GP de China

Así le fué a Franco Colapinto en la clasificación del GP de China

Durante la primera tanda clasificatoria (Q1), Franco Colapinto mostró un rendimiento sólido desde el comienzo y logró superar la instancia sin complicaciones. El piloto marcó un tiempo de 1:33,634, registro que le permitió ubicarse en el décimo lugar y avanzar a la siguiente fase.

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En la Q2, el oriundo de Pilar mantuvo un buen ritmo y giró en 1:33,357. Sin embargo, no logró meterse en la Q3, ya que quedó a apenas cinco milésimas del corte. De esta manera, el argentino partirá desde el puesto 12 en el Gran Premio de China de Fórmula 1.

Pese a no acceder a la última tanda, mantiene la ilusión de realizar una buena carrera y pelear por sumar puntos. Por su parte, su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, también tuvo una destacada actuación en la clasificación y largará este domingo desde la séptima posición.

Cómo sigue el cronograma de Franco Colapinto en el GP de China de Fórmula 1

  • Carrera principal del Gran Premio de China: domingo a las 4 am (Argentina)

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