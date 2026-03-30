30 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Fórmula 1

Fórmula 1: Gasly lanzó una frase que sacude a Alpine y deja expuesto a Colapinto

El francés Pierre Gasly fue séptimo en Japón, elogió el auto como nunca y marcó una diferencia que preocupa en el equipo Alpine. Mirá qué pasó.

El contraste dentro de Alpine ya no se puede disimular en la competencia de la Fórmula 1. &nbsp;

El contraste dentro de Alpine ya no se puede disimular en la competencia de la Fórmula 1.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 dejó algo más que resultados. Pierre Gasly terminó séptimo, sumó puntos importantes y lanzó una frase que expone directamente el presente de Franco Colapinto dentro de Alpine.

Una frase que sacude todo en Alpine

El piloto francés fue directo. “Es el mejor auto que he tenido en mi carrera”, aseguró.

Lee además
El piloto argentino Franco Colapinto no se guardó nada después de un fin de semana complicado.  

Fórmula 1: Franco Colapinto fue durísimo tras Japón y dejó una frase que preocupa en Alpine
El joven piloto Andrea Kimi Antonelli sacó provecho del momento justo y se quedó con una carrera clave.  

Antonelli dio el golpe en Japón y cambió todo en la Fórmula 1

Gasly, sólido y cada vez más líder interno

El francés volvió a mostrar consistencia y carácter. Sostuvo el ritmo incluso bajo la presión de Verstappen durante gran parte de la carrera.

Con este resultado, llegó a 15 puntos y se consolida como la referencia clara dentro de Alpine.

Colapinto, complicado y sin respuestas

Del otro lado, el argentino no logró meterse en carrera, sufrió el tráfico y volvió a quedar condicionado por el desarrollo.

El safety car y la falta de ritmo lo dejaron sin chances, en una jornada donde la diferencia interna quedó más expuesta que nunca.

Un parate que puede ser clave

La Fórmula 1 tendrá un receso y volverá en mayo.

Para Colapinto, será una oportunidad para reacomodarse y achicar una brecha que hoy es evidente.

Preguntas clave

Qué dijo Gasly tras el GP de Japón

Que el Alpine es el mejor auto de su carrera.

Cómo le fue a Gasly en Japón

Terminó séptimo y sumó puntos importantes.

Cómo le fue a Colapinto

Finalizó 16° y quedó lejos de su compañero.

Qué problema muestra Alpine hoy

La diferencia de rendimiento entre Gasly y Colapinto.

Cuándo vuelve la Fórmula 1

En mayo con el Gran Premio de Miami.

Temas
Seguí leyendo

Colapinto largó bien pero cayó al 16° en Japón: el video del accidente que lo complicó

Así largará Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró su segunda práctica en Japón con un 17º puesto y bajo la lupa

Corre Colapinto: horario y cómo ver al argentino en el GP de Japón

Dónde ver a Colapinto gratis: la app que aparece tras la caída de Magis TV y Xuper TV

Colapinto vuelve al país: el plan que sacude a la Fórmula 1 y ya ilusiona a todos

Colapinto vuelve a la acción: días, horarios y todo el cronograma del GP de Japón

Scaloni explotó y lanzó una advertencia que sacude a la Selección argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Mariano Toedtli pasó de la tensión al alivio y dejó señales claras del momento del Tomba.   video

Toedtli habló sin filtro y dejó una frase que marca el momento del Tomba

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2421 y números ganadores del domingo 29 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2421 y números ganadores del domingo 29 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

Las cámaras de seguridad han permitido más detenciones.

Las cámaras permiten detectar delitos y detener rápido pero el problema sigue siendo la puerta giratoria

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero