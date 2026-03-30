Fórmula 1: Gasly lanzó una frase que sacude a Alpine y deja expuesto a Colapinto

El contraste dentro de Alpine ya no se puede disimular en la competencia de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 dejó algo más que resultados. Pierre Gasly terminó séptimo, sumó puntos importantes y lanzó una frase que expone directamente el presente de Franco Colapinto dentro de Alpine .

El piloto francés fue directo. “Es el mejor auto que he tenido en mi carrera” , aseguró.

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Fórmula 1: Franco Colapinto fue durísimo tras Japón y dejó una frase que preocupa en Alpine

Mientras uno destaca el rendimiento del auto, Colapinto terminó 16° y volvió a quedar muy lejos , en un contraste que empieza a ser incómodo para el equipo.

El francés volvió a mostrar consistencia y carácter. Sostuvo el ritmo incluso bajo la presión de Verstappen durante gran parte de la carrera .

Con este resultado, llegó a 15 puntos y se consolida como la referencia clara dentro de Alpine.

Colapinto, complicado y sin respuestas

Del otro lado, el argentino no logró meterse en carrera, sufrió el tráfico y volvió a quedar condicionado por el desarrollo.

El safety car y la falta de ritmo lo dejaron sin chances, en una jornada donde la diferencia interna quedó más expuesta que nunca.

Un parate que puede ser clave

La Fórmula 1 tendrá un receso y volverá en mayo.

Para Colapinto, será una oportunidad para reacomodarse y achicar una brecha que hoy es evidente.

Preguntas clave

Qué dijo Gasly tras el GP de Japón

Que el Alpine es el mejor auto de su carrera.

Cómo le fue a Gasly en Japón

Terminó séptimo y sumó puntos importantes.

Cómo le fue a Colapinto

Finalizó 16° y quedó lejos de su compañero.

Qué problema muestra Alpine hoy

La diferencia de rendimiento entre Gasly y Colapinto.

Cuándo vuelve la Fórmula 1

En mayo con el Gran Premio de Miami.