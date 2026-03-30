Fórmula 1: Gasly lanzó una frase que sacude a Alpine y deja expuesto a Colapinto

El Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 dejó algo más que resultados. Pierre Gasly terminó séptimo, sumó puntos importantes y lanzó una frase que expone directamente el presente de Franco Colapinto dentro de Alpine.
El francés Pierre Gasly fue séptimo en Japón, elogió el auto como nunca y marcó una diferencia que preocupa en el equipo Alpine. Mirá qué pasó.
El Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 dejó algo más que resultados. Pierre Gasly terminó séptimo, sumó puntos importantes y lanzó una frase que expone directamente el presente de Franco Colapinto dentro de Alpine.
El piloto francés fue directo. “Es el mejor auto que he tenido en mi carrera”, aseguró.
Mientras uno destaca el rendimiento del auto, Colapinto terminó 16° y volvió a quedar muy lejos, en un contraste que empieza a ser incómodo para el equipo.
El francés volvió a mostrar consistencia y carácter. Sostuvo el ritmo incluso bajo la presión de Verstappen durante gran parte de la carrera.
Con este resultado, llegó a 15 puntos y se consolida como la referencia clara dentro de Alpine.
Del otro lado, el argentino no logró meterse en carrera, sufrió el tráfico y volvió a quedar condicionado por el desarrollo.
El safety car y la falta de ritmo lo dejaron sin chances, en una jornada donde la diferencia interna quedó más expuesta que nunca.
La Fórmula 1 tendrá un receso y volverá en mayo.
Para Colapinto, será una oportunidad para reacomodarse y achicar una brecha que hoy es evidente.
Que el Alpine es el mejor auto de su carrera.
Terminó séptimo y sumó puntos importantes.
Finalizó 16° y quedó lejos de su compañero.
La diferencia de rendimiento entre Gasly y Colapinto.
En mayo con el Gran Premio de Miami.