29 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

De una buena largada a la frustración: Franco Colapinto quedó 16° en el GP de Japón

Colapinto no logró sostener el ritmo y terminó 16° en una carrera compleja. Antonelli dominó la jornada y se convirtió en el líder más joven de la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto fue 16° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto fue 16° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 dejó un escenario de contrastes, con el histórico triunfo de Andrea Kimi Antonelli y una jornada adversa para Franco Colapinto. Mientras el italiano brilló y lidera el campeonato, el argentino sufrió contratiempos por un Safety Car y no pudo sostener su rendimiento.

F1 en Japón: triunfo histórico de Antonelli y jornada complicada para Colapinto

El piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team se quedó con la victoria tras una carrera sólida y estratégica, convirtiéndose en el líder del campeonato más joven en la historia de la Fórmula 1 con apenas 19 años. El podio lo completaron Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que George Russell finalizó en la cuarta posición.

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En contraste, la jornada de Colapinto estuvo marcada por la frustración. El piloto de Alpine F1 Team tuvo una buena largada, avanzó posiciones en los primeros giros y logró ubicarse 13° tras superar a Gabriel Bortoleto. Sin embargo, su rendimiento quedó condicionado por el ritmo de carrera y situaciones externas.

posiciones fórmula 1 gran premio de japón
Las posiciones del Gran Premio de Japon, con Kimi Antonelli en la delantera.

Las posiciones del Gran Premio de Japon, con Kimi Antonelli en la delantera.

Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson”, analizó el argentino tras la competencia.

GP de Japón: el accidente que complicó a Colapinto

Uno de los momentos clave fue el ingreso del Safety Car, tras el accidente de Oliver Bearman en la vuelta 22. Ese incidente alteró la estrategia de varios equipos y perjudicó especialmente al argentino: “Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car”, explicó.

La carrera ya venía cuesta arriba para Colapinto, quien había ingresado a boxes en la vuelta 18 tras batallar en pista con Liam Lawson. Con la neutralización, perdió cinco posiciones y quedó relegado al 16° lugar, por detrás del Williams de Carlos Sainz.

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Estuve atrás de Lawson, cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares. Fue un día complicado. Es difícil seguir de cerca a los demás”, agregó el piloto de 22 años, evidenciando las dificultades que atraviesa el equipo para sostener el ritmo.

En la otra vereda, su compañero Pierre Gasly logró un destacado séptimo puesto, resistiendo durante gran parte de la carrera los ataques del Red Bull de Max Verstappen, lo que dejó en evidencia la diferencia de rendimiento dentro de la escudería.

Ahora, la Fórmula 1 entrará en un parate durante todo abril debido a la cancelación de las fechas en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La actividad se reanudará con el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

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