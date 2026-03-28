Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

En las últimas horas se realizó la clasificación del Gran Premio de Japón, donde Franco Colapinto participó y definió su posición de largada. En esta nota te contamos su rendimiento y todo lo que debés saber para la carrera este domingo.
Se llevó a cabo la clasificación del GP de Japón y Franco Colapinto ya tiene definida su posición de largada. Mirá cómo fue su rendimiento y lo que debés saber.
En las últimas horas se realizó la clasificación del Gran Premio de Japón, donde Franco Colapinto participó y definió su posición de largada. En esta nota te contamos su rendimiento y todo lo que debés saber para la carrera este domingo.
Según se observó en la transmisión oficial, Franco Colapinto venía de una actuación discreta, tras finalizar 17° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario de Fórmula 1.
Sin embargo, en la clasificación la historia fue distinta. El piloto argentino logró avanzar con lo justo a la segunda tanda (Q2), mostrando una leve mejora en su rendimiento. Allí quedó a apenas tres décimas de Pierre Gasly, quien finalmente se ubicó en el puesto 10.
En la Q2, Colapinto no pudo sostener el ritmo necesario para seguir avanzando y terminó en la 15° posición, quedando fuera de la Q3. De esta manera, así largará en la carrera del domingo, que se disputará a partir de las 02:00 hs (hora argentina).
Así quedó conformada la parrilla de salida para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1:
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