28 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Se llevó a cabo la clasificación del GP de Japón y Franco Colapinto ya tiene definida su posición de largada. Mirá cómo fue su rendimiento y lo que debés saber.

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas se realizó la clasificación del Gran Premio de Japón, donde Franco Colapinto participó y definió su posición de largada. En esta nota te contamos su rendimiento y todo lo que debés saber para la carrera este domingo.

Franco Colapinto (2)
Franco Colapinto ya definió su posición de largada en el GP de Japón

Franco Colapinto ya definió su posición de largada en el GP de Japón

Así fue el desempeño de Franco Colapinto en la clasificación de GP de Japón

Según se observó en la transmisión oficial, Franco Colapinto venía de una actuación discreta, tras finalizar 17° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario de Fórmula 1.

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Sin embargo, en la clasificación la historia fue distinta. El piloto argentino logró avanzar con lo justo a la segunda tanda (Q2), mostrando una leve mejora en su rendimiento. Allí quedó a apenas tres décimas de Pierre Gasly, quien finalmente se ubicó en el puesto 10.

En la Q2, Colapinto no pudo sostener el ritmo necesario para seguir avanzando y terminó en la 15° posición, quedando fuera de la Q3. De esta manera, así largará en la carrera del domingo, que se disputará a partir de las 02:00 hs (hora argentina).

Así quedó conformada la parrilla de salida para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1:

  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • George Russell (Mercedes)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Isack Hadjar (Red Bull)
  • Gabriel Bortoleto (Audi)
  • Arvin Lindblad (Racing Bulls)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Nico Hulkenberg (Audi)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Checo Pérez (Cadillac)
  • Valtteri Bottas (Cadillac)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Lance Stroll (Aston Martin)

Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto en la Fórmula 1, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.

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