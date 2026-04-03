5 de abril de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Partidazo de Gimnasia: le dio vuelta el resultado a Vélez y volvió al triunfo

Con el debut de Darío Franco, Gimnasia de Mendoza le ganó al Fortín por 3 a 2 y, tras siete partidos, volvió al triunfo en el Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles que dejó el duelo.

Partidazo de Gimnasia: le dio vuelta el resultado a Vélez y volvió al triunfo

Partidazo de Gimnasia: le dio vuelta el resultado a Vélez y volvió al triunfo

Foto: Prensa Gimnasia de Mendoza
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió a Vélez Sarsfield y se impuso por 3 a 2, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. En un encuentro para el olvido, que comenzó adverso con dos goles en los primeros 11 minutos, el debut de Darío Franco como técnico marcó el regreso a la victoria del Lobo tras siete partidos sin ganar.

El resumen del encuentro: el Lobo revierte el marcador ante Vélez

Los minutos iniciales del partido tomaron por sorpresa a Gimnasia, que a los 3 minutos ya estaba en desventaja tras un zurdazo de Florián Monzón, luego de recibir un pase desde la izquierda de Elías Gómez.

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Tras el gol, con el correr de los minutos, el Lobo comenzó a evidenciar serias falencias defensivas y desorganización en ataque. Ante ese panorama, el Fortín aprovechó y marcó el segundo a los 11 minutos, con un tanto de Manuel Lanzini.

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Sin embargo, antes del cierre de la primera parte, el conjunto mendocino encontró el descuento a través de Ezequiel Muñoz, quien convirtió de cabeza y superó la resistencia de Álvaro Montero, que hasta ese momento había tenido intervenciones decisivas.

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Aunque aún quedaba mucho tiempo, el juego del Mensana mostró mejoras significativas en el complemento, que se reflejaron en la búsqueda del empate, el cual recién llegó a los 35 minutos. Fue Agustín Módica quien, de cabeza, envió la pelota al fondo del arco de Montero, que hasta ese momento parecía imbatible tras varias atajadas clave.

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Con el marcador igualado y poco tiempo por delante, el partido aún tenía una emoción más para Gimnasia, que logró dar vuelta el resultado por 3 a 2 en tiempo de descuento, tras un gol en contra de Emanuel Mammana.

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El Resumen de Gimnasia y Esgrima - Vélez Sarsfield

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