Partidazo de Gimnasia: le dio vuelta el resultado a Vélez y volvió al triunfo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió a Vélez Sarsfield y se impuso por 3 a 2, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. En un encuentro para el olvido, que comenzó adverso con dos goles en los primeros 11 minutos, el debut de Darío Franco como técnico marcó el regreso a la victoria del Lobo tras siete partidos sin ganar.
El resumen del encuentro: el Lobo revierte el marcador ante Vélez
Los minutos iniciales del partido tomaron por sorpresa a Gimnasia, que a los 3 minutos ya estaba en desventaja tras un zurdazo de Florián Monzón, luego de recibir un pase desde la izquierda de Elías Gómez.
Tras el gol, con el correr de los minutos, el Lobo comenzó a evidenciar serias falencias defensivas y desorganización en ataque. Ante ese panorama, el Fortín aprovechó y marcó el segundo a los 11 minutos, con un tanto de Manuel Lanzini.
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LANZINI Y OTRO GOLAZO PARA EL 2-0 DE VÉLEZ ANTE GIMNASIA DE MENDOZA #LPFxTNTSports
Sin embargo, antes del cierre de la primera parte, el conjunto mendocino encontró el descuento a través de Ezequiel Muñoz, quien convirtió de cabeza y superó la resistencia de Álvaro Montero, que hasta ese momento había tenido intervenciones decisivas.
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DESCUENTA MUÑOZ PARA GIMNASIA DE MENDOZA SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO #LPFxTNTSports
Aunque aún quedaba mucho tiempo, el juego del Mensana mostró mejoras significativas en el complemento, que se reflejaron en la búsqueda del empate, el cual recién llegó a los 35 minutos. Fue Agustín Módica quien, de cabeza, envió la pelota al fondo del arco de Montero, que hasta ese momento parecía imbatible tras varias atajadas clave.
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CABEZAZO LETAL DE MÓDICA Y GIMNASIA MZA SE LO EMPATA 2-2 A VÉLEZ #LPFxTNTSports
Con el marcador igualado y poco tiempo por delante, el partido aún tenía una emoción más para Gimnasia, que logró dar vuelta el resultado por 3 a 2 en tiempo de descuento, tras un gol en contra de Emanuel Mammana.
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GOL EN CONTRA DE MAMMANA Y GIMNASIA MZA SE LO DIO VUELTA A VÉLEZ EN LA ÚLTIMA #LPFxTNTSports