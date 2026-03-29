Fórmula 1: Franco Colapinto fue durísimo tras Japón y dejó una frase que preocupa en Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto no se guardó nada después de un fin de semana complicado.

Tras un nuevo fin de semana adverso, Franco Colapinto fue autocrítico luego de terminar 16° en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Japón y dejó definiciones contundentes sobre su rendimiento y las dificultades que tuvo en carrera.

El piloto argentino reconoció que, pese a una buena largada, no pudo sostener el ritmo ni avanzar en el pelotón. En ese sentido, dejó una frase que refleja su frustración.

Colapinto largó bien pero cayó al 16° en Japón: el video del accidente que lo complicó

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“Estoy cansado de ver el Williams desde atrás”, dijo, y agregó que quedó trabado detrás de Liam Lawson , lo que condicionó gran parte de su carrera.

La competencia estuvo marcada por el ingreso del Safety Car tras el accidente de Oliver Bearman , un momento que terminó siendo determinante.

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Colapinto señaló que esa situación lo perjudicó directamente en el clasificador. “Fue una carrera que comprometió mucho el Safety Car”, explicó, y remarcó que deberán analizar lo ocurrido para mejorar.

La comparación que expone el problema

Uno de los puntos más sensibles fue la diferencia con su compañero de equipo. Mientras Pierre Gasly finalizó séptimo, el argentino quedó muy relegado.

“Es difícil seguir de cerca a los demás”, expresó, dejando en evidencia las complicaciones del auto en tráfico y la falta de ritmo para pelear más adelante.

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“Con una oportunidad de terminar entre los diez primeros antes de ese safety car



Detrás tuyo en cada paso del camino, @FranColapinto. Unas semanas entre ahora y Miami, tiempo para seguir adelante”



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Preguntas clave

Qué dijo Colapinto tras el GP de Japón

Que le cuesta avanzar y que es difícil seguir a otros autos

Cómo terminó la carrera

Finalizó 16° en Suzuka

Qué lo perjudicó

El tráfico y el ingreso del Safety Car

Cómo le fue a su compañero Gasly

Terminó séptimo y marcó una gran diferencia