Fórmula 1: Franco Colapinto fue durísimo tras Japón y dejó una frase que preocupa en Alpine

Tras un nuevo fin de semana adverso, Franco Colapinto fue autocrítico luego de terminar 16° en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Japón y dejó definiciones contundentes sobre su rendimiento y las dificultades que tuvo en carrera.
El argentino Franco Colapinto terminó 16°, hizo una fuerte autocrítica y marcó las dificultades que tuvo para competir en pista con su Alpine. Mirá qué dijo.
Tras un nuevo fin de semana adverso, Franco Colapinto fue autocrítico luego de terminar 16° en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Japón y dejó definiciones contundentes sobre su rendimiento y las dificultades que tuvo en carrera.
El piloto argentino reconoció que, pese a una buena largada, no pudo sostener el ritmo ni avanzar en el pelotón. En ese sentido, dejó una frase que refleja su frustración.
“Estoy cansado de ver el Williams desde atrás”, dijo, y agregó que quedó trabado detrás de Liam Lawson, lo que condicionó gran parte de su carrera.
La competencia estuvo marcada por el ingreso del Safety Car tras el accidente de Oliver Bearman, un momento que terminó siendo determinante.
Colapinto señaló que esa situación lo perjudicó directamente en el clasificador. “Fue una carrera que comprometió mucho el Safety Car”, explicó, y remarcó que deberán analizar lo ocurrido para mejorar.
Uno de los puntos más sensibles fue la diferencia con su compañero de equipo. Mientras Pierre Gasly finalizó séptimo, el argentino quedó muy relegado.
“Es difícil seguir de cerca a los demás”, expresó, dejando en evidencia las complicaciones del auto en tráfico y la falta de ritmo para pelear más adelante.
Que le cuesta avanzar y que es difícil seguir a otros autos
Finalizó 16° en Suzuka
El tráfico y el ingreso del Safety Car
Terminó séptimo y marcó una gran diferencia