Franco Colapinto corre en Japón: horarios, cómo ver el GP y su gran momento en Fórmula 1

Arranca la acción: Franco Colapinto vuelve a pista en el Gran Premio de Japón, en un fin de semana clave para confirmar su crecimiento en la Fórmula 1. El argentino inicia su actividad en Suzuka tras sumar en China y buscará seguir demostrando que está para pelear cada vez más arriba.
El trazado de Suzuka, con sus 18 curvas y más de 5,8 kilómetros, es uno de los más técnicos del calendario y un verdadero desafío para los pilotos, especialmente en condiciones nocturnas para el público argentino.
El gran momento de Colapinto tras sumar en China
Colapinto llega con confianza luego de su gran actuación en el GP de China, donde finalizó 10° y sumó su primer punto en Alpine.
El argentino mostró carácter para sobreponerse a un arranque complicado y se mantuvo firme pese a situaciones adversas como el ingreso del safety car y un toque con Esteban Ocon, que condicionaron su carrera. Ese rendimiento lo posiciona ahora con otro respaldo dentro del equipo y con la expectativa de seguir evolucionando en cada salida a pista.
La actividad en Suzuka tendrá horarios nocturnos y de madrugada para Argentina:
El jueves a las 23:30 será la práctica libre 1, mientras que el viernes habrá doble sesión con entrenamientos a las 3:00 y nuevamente a las 23:30.
El sábado será el turno de la clasificación desde las 3:00, y el domingo la carrera principal se largará a las 2:00 de la madrugada.
En paralelo, el campeonato tiene como líder a George Russell, seguido de cerca por su compañero Andrea Kimi Antonelli, mientras que Ferrari también se mantiene en la pelea con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En ese contexto, cada salida a pista es clave. Y para Colapinto, este fin de semana puede marcar otro paso adelante en una temporada que recién empieza pero que ya lo tiene como uno de los nombres a seguir.
Preguntas y respuestas clave
Cuándo corre Colapinto en Japón
La actividad comienza este jueves a las 23:30 con la práctica libre 1.
A qué hora es la carrera
El domingo a las 2:00 de la madrugada (hora argentina).
Cómo le fue en la última carrera
Terminó 10° en China y sumó su primer punto.
Dónde se corre el GP de Japón
En el circuito de Suzuka.
Qué busca Colapinto este fin de semana
Seguir sumando experiencia y resultados en Fórmula 1.