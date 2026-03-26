Franco Colapinto corre en Japón: horarios, cómo ver el GP y su gran momento en Fórmula 1

Franco Colapinto viene de sumar su primer punto en la Fórmula 1 en China.

Arranca la acción: Franco Colapinto vuelve a pista en el Gran Premio de Japón , en un fin de semana clave para confirmar su crecimiento en la Fórmula 1 . El argentino inicia su actividad en Suzuka tras sumar en China y buscará seguir demostrando que está para pelear cada vez más arriba.

La primera salida a pista será este jueves desde las 23:30 (hora argentina), con la disputa de la práctica libre 1 , en un circuito exigente que suele marcar diferencias desde el inicio del fin de semana.

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El trazado de Suzuka , con sus 18 curvas y más de 5,8 kilómetros , es uno de los más técnicos del calendario y un verdadero desafío para los pilotos, especialmente en condiciones nocturnas para el público argentino.

Colapinto llega con confianza luego de su gran actuación en el GP de China , donde finalizó 10° y sumó su primer punto en Alpine .

El argentino mostró carácter para sobreponerse a un arranque complicado y se mantuvo firme pese a situaciones adversas como el ingreso del safety car y un toque con Esteban Ocon, que condicionaron su carrera. Ese rendimiento lo posiciona ahora con otro respaldo dentro del equipo y con la expectativa de seguir evolucionando en cada salida a pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allpainfanclub/status/2037148000321986636&partner=&hide_thread=false | Franco Colapinto sobre la mala suerte con el coche de seguridad en China :



"Por supuesto que buscábamos más y al comienzo de la carrera se veía muy positivo.



Estábamos quinto y sexto y parecía que podíamos sumar muchos más puntos y, por supuesto, el safety car dañó un… pic.twitter.com/5WMkWKPGtz — Allpain Fan Club (@allpainfanclub) March 26, 2026

Horarios del GP de Japón en Argentina

La actividad en Suzuka tendrá horarios nocturnos y de madrugada para Argentina:

El jueves a las 23:30 será la práctica libre 1, mientras que el viernes habrá doble sesión con entrenamientos a las 3:00 y nuevamente a las 23:30.

El sábado será el turno de la clasificación desde las 3:00, y el domingo la carrera principal se largará a las 2:00 de la madrugada.

En paralelo, el campeonato tiene como líder a George Russell, seguido de cerca por su compañero Andrea Kimi Antonelli, mientras que Ferrari también se mantiene en la pelea con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En ese contexto, cada salida a pista es clave. Y para Colapinto, este fin de semana puede marcar otro paso adelante en una temporada que recién empieza pero que ya lo tiene como uno de los nombres a seguir.

Preguntas y respuestas clave

Cuándo corre Colapinto en Japón

La actividad comienza este jueves a las 23:30 con la práctica libre 1.

A qué hora es la carrera

El domingo a las 2:00 de la madrugada (hora argentina).

Cómo le fue en la última carrera

Terminó 10° en China y sumó su primer punto.

Dónde se corre el GP de Japón

En el circuito de Suzuka.

Qué busca Colapinto este fin de semana

Seguir sumando experiencia y resultados en Fórmula 1.