26 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Franco Colapinto corre en Japón: horarios, cómo ver el GP y su gran momento en Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto inicia su actividad en el GP de Japón tras sumar en China. Mirá todos los detalles de la Fórmula 1.

Franco Colapinto viene de sumar su primer punto en la Fórmula 1 en China.

Franco Colapinto viene de sumar su primer punto en la Fórmula 1 en China.

Por Sitio Andino Deportes

Arranca la acción: Franco Colapinto vuelve a pista en el Gran Premio de Japón, en un fin de semana clave para confirmar su crecimiento en la Fórmula 1. El argentino inicia su actividad en Suzuka tras sumar en China y buscará seguir demostrando que está para pelear cada vez más arriba.

Lee además
Franco Colapinto vuelve a correr en Suzuka tras su 10° puesto en China.

Dónde ver a Colapinto gratis: la app que aparece tras la caída de Magis TV y Xuper TV
Franco Colapinto podría girar en un circuito urbano en pleno Palermo ante miles de fanáticos.

Colapinto vuelve al país: el plan que sacude a la Fórmula 1 y ya ilusiona a todos

El trazado de Suzuka, con sus 18 curvas y más de 5,8 kilómetros, es uno de los más técnicos del calendario y un verdadero desafío para los pilotos, especialmente en condiciones nocturnas para el público argentino.

El gran momento de Colapinto tras sumar en China

Colapinto llega con confianza luego de su gran actuación en el GP de China, donde finalizó 10° y sumó su primer punto en Alpine.

El argentino mostró carácter para sobreponerse a un arranque complicado y se mantuvo firme pese a situaciones adversas como el ingreso del safety car y un toque con Esteban Ocon, que condicionaron su carrera. Ese rendimiento lo posiciona ahora con otro respaldo dentro del equipo y con la expectativa de seguir evolucionando en cada salida a pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allpainfanclub/status/2037148000321986636&partner=&hide_thread=false

Horarios del GP de Japón en Argentina

La actividad en Suzuka tendrá horarios nocturnos y de madrugada para Argentina:

El jueves a las 23:30 será la práctica libre 1, mientras que el viernes habrá doble sesión con entrenamientos a las 3:00 y nuevamente a las 23:30.

El sábado será el turno de la clasificación desde las 3:00, y el domingo la carrera principal se largará a las 2:00 de la madrugada.

En paralelo, el campeonato tiene como líder a George Russell, seguido de cerca por su compañero Andrea Kimi Antonelli, mientras que Ferrari también se mantiene en la pelea con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En ese contexto, cada salida a pista es clave. Y para Colapinto, este fin de semana puede marcar otro paso adelante en una temporada que recién empieza pero que ya lo tiene como uno de los nombres a seguir.

Preguntas y respuestas clave

Cuándo corre Colapinto en Japón

La actividad comienza este jueves a las 23:30 con la práctica libre 1.

A qué hora es la carrera

El domingo a las 2:00 de la madrugada (hora argentina).

Cómo le fue en la última carrera

Terminó 10° en China y sumó su primer punto.

Dónde se corre el GP de Japón

En el circuito de Suzuka.

Qué busca Colapinto este fin de semana

Seguir sumando experiencia y resultados en Fórmula 1.

Temas
Seguí leyendo

Colapinto vuelve a la acción: días, horarios y todo el cronograma del GP de Japón

Franco Colapinto fue figura en suelo chino y la F1 lo destacó

Colapinto podría correr en Buenos Aires y revolucionar la F1 en Argentina

Motores al rojo vivo: todos los ganadores y tiempos del arranque del karting mendocino

Todo o nada: Bolivia se juega el Mundial ante Surinam en una final anticipada

Chats, árbitros y sobres: explota otro capítulo del escándalo que sacude a la AFA

Scaloni empieza a definir todo: dudas, pistas y un 11 que toma forma en la Selección

Ya suena en todos lados: la canción de la Selección que apunta a ser el nuevo hit del Mundial

LO QUE SE LEE AHORA
La selección de Bolivia se juega una parada clave en Monterrey.

Todo o nada: Bolivia se juega el Mundial ante Surinam en una final anticipada

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359

Mendoza tiene la estación de YPF que más combustible vende en toda Argentina

La estación de YPF en Mendoza que rompe récords en todo el país

Importante robo en plena Ciudad de Mendoza. 

Ahora en la Sexta Sección: otro importante robo en una casa

Tiene 25 años y se someterá a eutanasia: la drástica decisión de Noelia

Un caso que impacta: la dura historia detrás de la eutanasia de una joven de 25 años

La vicegobernadora volvió a generar polémica en redes sociales.

Un intendente radical le respondió a la vicegobernadora sobre la cifra de desaparecidos: "Es gravísimo"