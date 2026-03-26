26 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

Sin Magis TV ni VPN: cómo ver gratis a Franco Colapinto en el GP de Japón y en qué canal lo pasan

El pilarense Franco Colapinto corre en Suzuka y surgen nuevas alternativas para ver el GP de Japón gratis, sin VPN y desde Argentina. Repasá la movida.

Franco Colapinto vuelve a correr en Suzuka tras su 10° puesto en China.

Franco Colapinto vuelve a correr en Suzuka tras su 10° puesto en China.

Por Sitio Andino Deportes

En medio de la caída de Magis TV y Xuper TV, los fanáticos encontraron una nueva alternativa para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón. Sin necesidad de VPN y con opciones gratuitas, crece el interés por ver al argentino en Suzuka, donde intentará repetir lo hecho en China.

Todo sobre Franco Colapinto

La situación cambió en los últimos días. Las plataformas más utilizadas dejaron de funcionar y obligaron a los usuarios a buscar nuevas formas de acceder a las transmisiones. En ese contexto, empezaron a aparecer aplicaciones compatibles con Android, Smart TV y TV Box que permiten ver la actividad sin modificar la ubicación.

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La ventaja es clara: no hace falta recurrir a configuraciones complejas. Con solo instalar estas apps, muchos usuarios lograron volver a conectarse con la Fórmula 1 y seguir en vivo a Colapinto durante todo el fin de semana.

Cómo ver GRATIS a Franco Colapinto en el GP de Japón sin VPN

Entre las alternativas que comenzaron a circular, se destacan aplicaciones como TV Clásica y MLX TV, que pueden instalarse en dispositivos Android y permiten acceder a transmisiones deportivas disponibles en la región.

El procedimiento es simple: descargar la app en una TV Box o Smart TV, conectarse a internet y acceder a la señal. Todo esto sin necesidad de cambiar la ubicación ni utilizar redes privadas.

De todos modos, la opción más estable sigue siendo la transmisión oficial a través de Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV, aunque en estos casos el acceso es pago.

Horarios del GP de Japón: cuándo corre Franco Colapinto en Argentina

El circuito de Suzuka, con 5,807 kilómetros y 18 curvas, obliga a seguir la actividad en horarios poco habituales para Argentina.

La acción comenzará el jueves a las 23:30 con la primera práctica, continuará durante la madrugada del viernes y sábado, y tendrá su punto máximo el domingo a las 02:00, cuando se dispute la carrera.

Colapinto llega con buenas sensaciones: viene de terminar 10° en el GP de China, donde volvió a sumar puntos tras más de un año, y buscará consolidarse en una temporada donde cada resultado empieza a pesar.

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Preguntas y respuestas clave

Cómo ver gratis a Colapinto en el GP de Japón

A través de apps como TV Clásica y MLX TV, sin necesidad de VPN.

Dónde se transmite oficialmente la Fórmula 1

En Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV.

A qué hora es la carrera en Argentina

El domingo a las 02:00 de la madrugada.

Dónde se corre el GP de Japón

En el circuito de Suzuka.

Cómo llega Colapinto

Viene de ser 10° en China y sumar puntos.

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