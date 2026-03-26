Sin Magis TV ni VPN: cómo ver gratis a Franco Colapinto en el GP de Japón y en qué canal lo pasan

Franco Colapinto vuelve a correr en Suzuka tras su 10° puesto en China.

En medio de la caída de Magis TV y Xuper TV , los fanáticos encontraron una nueva alternativa para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón . Sin necesidad de VPN y con opciones gratuitas, crece el interés por ver al argentino en Suzuka , donde intentará repetir lo hecho en China.

La situación cambió en los últimos días. Las plataformas más utilizadas dejaron de funcionar y obligaron a los usuarios a buscar nuevas formas de acceder a las transmisiones. En ese contexto, empezaron a aparecer aplicaciones compatibles con Android, Smart TV y TV Box que permiten ver la actividad sin modificar la ubicación.

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Corre Colapinto: horario y cómo ver al argentino en el GP de Japón

La ventaja es clara: no hace falta recurrir a configuraciones complejas. Con solo instalar estas apps, muchos usuarios lograron volver a conectarse con la Fórmula 1 y seguir en vivo a Colapinto durante todo el fin de semana.

Entre las alternativas que comenzaron a circular, se destacan aplicaciones como TV Clásica y MLX TV , que pueden instalarse en dispositivos Android y permiten acceder a transmisiones deportivas disponibles en la región.

El procedimiento es simple: descargar la app en una TV Box o Smart TV, conectarse a internet y acceder a la señal. Todo esto sin necesidad de cambiar la ubicación ni utilizar redes privadas.

De todos modos, la opción más estable sigue siendo la transmisión oficial a través de Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV, aunque en estos casos el acceso es pago.

Horarios del GP de Japón: cuándo corre Franco Colapinto en Argentina

El circuito de Suzuka, con 5,807 kilómetros y 18 curvas, obliga a seguir la actividad en horarios poco habituales para Argentina.

La acción comenzará el jueves a las 23:30 con la primera práctica, continuará durante la madrugada del viernes y sábado, y tendrá su punto máximo el domingo a las 02:00, cuando se dispute la carrera.

Colapinto llega con buenas sensaciones: viene de terminar 10° en el GP de China, donde volvió a sumar puntos tras más de un año, y buscará consolidarse en una temporada donde cada resultado empieza a pesar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormuMix/status/2036042776488579266&partner=&hide_thread=false Japón ya está en juego.



Franco Colapinto encara Suzuka: curvas rápidas, confianza total y milímetros que hacen la diferencia.



Todos atrás en esta.

¿Desde dónde lo van a estar bancando? pic.twitter.com/io7Vp9awEf — FormuMix | Automovilismo (@FormuMix) March 23, 2026

Preguntas y respuestas clave

Cómo ver gratis a Colapinto en el GP de Japón

A través de apps como TV Clásica y MLX TV, sin necesidad de VPN.

Dónde se transmite oficialmente la Fórmula 1

En Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV.

A qué hora es la carrera en Argentina

El domingo a las 02:00 de la madrugada.

Dónde se corre el GP de Japón

En el circuito de Suzuka.

Cómo llega Colapinto

Viene de ser 10° en China y sumar puntos.