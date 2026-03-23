Franco Colapinto en el GP de Japón: días, horarios y cronograma completo en Suzuka

Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en el circuito de Suzuka, con la intención de ratificar su crecimiento tras haber terminado 10° en China, resultado que le permitió volver a sumar puntos.
El argentino Franco Colapinto corre el GP de Japón de la dura Fórmula 1: conocé el cronograma completo y la hora.
Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en el circuito de Suzuka, con la intención de ratificar su crecimiento tras haber terminado 10° en China, resultado que le permitió volver a sumar puntos.
El piloto argentino de Alpine tendrá actividad desde la noche del jueves en horario argentino, cuando comience el trabajo en pista en un circuito exigente, técnico y tradicional dentro del calendario. Suzuka, con sus 18 curvas y 5,807 kilómetros de extensión, suele premiar a los autos equilibrados y a los pilotos que logran adaptarse rápido.
La acción se pondrá en marcha con la primera práctica libre a las 23:30 del jueves, en lo que será el primer contacto con el trazado japonés. La actividad continuará durante la madrugada del viernes, cuando se dispute la segunda sesión de entrenamientos, y se completará esa misma noche con la tercera práctica, en la antesala de un momento clave del fin de semana.
La clasificación del sábado a las 3 de la madrugada aparece como un punto determinante, sobre todo en un circuito donde históricamente cuesta adelantar. Sin embargo, el cambio reglamentario de esta temporada permitió ver más maniobras en pista, por lo que no se descartan sorpresas.
El cierre llegará en la madrugada del domingo, cuando desde las 2:00 se dispute la carrera. Allí, Colapinto intentará sostener lo hecho en China, donde mostró un rendimiento sólido que le permitió meterse en zona de puntos y recuperar confianza.
El argentino atraviesa un momento de crecimiento dentro de la categoría. El 10° puesto en China no solo significó volver a sumar, sino también confirmar una mejora en ritmo y adaptación.
En un campeonato que tiene como líder a George Russell con Mercedes, y donde también aparecen nombres como Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Colapinto busca meterse en esa pelea desde la regularidad.
Suzuka será una nueva medida. Y en un calendario donde cada punto vale, Colapinto llega con la sensación de que puede volver a estar ahí.
El domingo 29 a las 2 de la madrugada.
El sábado a las 3 de la madrugada.
En el circuito de Suzuka.
Tras terminar 10° en China y sumar puntos.
George Russell con Mercedes.