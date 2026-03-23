23 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto en el GP de Japón: días, horarios y cronograma completo en Suzuka

El argentino Franco Colapinto corre el GP de Japón de la dura Fórmula 1: conocé el cronograma completo y la hora.

Franco Colapinto disputa el GP de Japón y busca repetir los puntos logrados en China.

Franco Colapinto disputa el GP de Japón y busca repetir los puntos logrados en China.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en el circuito de Suzuka, con la intención de ratificar su crecimiento tras haber terminado 10° en China, resultado que le permitió volver a sumar puntos.

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Todo sobre Franco Colapinto

La acción se pondrá en marcha con la primera práctica libre a las 23:30 del jueves, en lo que será el primer contacto con el trazado japonés. La actividad continuará durante la madrugada del viernes, cuando se dispute la segunda sesión de entrenamientos, y se completará esa misma noche con la tercera práctica, en la antesala de un momento clave del fin de semana.

La clasificación del sábado a las 3 de la madrugada aparece como un punto determinante, sobre todo en un circuito donde históricamente cuesta adelantar. Sin embargo, el cambio reglamentario de esta temporada permitió ver más maniobras en pista, por lo que no se descartan sorpresas.

El cierre llegará en la madrugada del domingo, cuando desde las 2:00 se dispute la carrera. Allí, Colapinto intentará sostener lo hecho en China, donde mostró un rendimiento sólido que le permitió meterse en zona de puntos y recuperar confianza.

Cómo llega Colapinto al GP de Japón de Fórmula 1

El argentino atraviesa un momento de crecimiento dentro de la categoría. El 10° puesto en China no solo significó volver a sumar, sino también confirmar una mejora en ritmo y adaptación.

En un campeonato que tiene como líder a George Russell con Mercedes, y donde también aparecen nombres como Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Colapinto busca meterse en esa pelea desde la regularidad.

Suzuka será una nueva medida. Y en un calendario donde cada punto vale, Colapinto llega con la sensación de que puede volver a estar ahí.

Preguntas y respuestas clave sobre el GP de Japón de Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto

El domingo 29 a las 2 de la madrugada.

A qué hora es la clasificación

El sábado a las 3 de la madrugada.

Dónde se corre la carrera

En el circuito de Suzuka.

Cómo llega Colapinto

Tras terminar 10° en China y sumar puntos.

Quién lidera el campeonato

George Russell con Mercedes.

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