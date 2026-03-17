Franco Colapinto brilló en el GP de China y recibió elogios de la F1 por su defensa ante Haas

Franco Colapinto resistió los ataques de Haas y se llevó elogios de la Fórmula 1 en China.

El argentino Franco Colapinto tuvo una actuación destacada en el Gran Premio de China de Fórmula 1 , donde sumó su primer punto con Alpine y protagonizó una maniobra defensiva que generó impacto mundial. La propia F1 lo elogió y habló de un “tributo a la Muralla China”.

Colapinto fue uno de los grandes protagonistas del GP de China , segunda fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1 , con una actuación que combinó ritmo, estrategia y defensa en pista .

Flavio Briatore analizó la carrera de Franco Colapinto en China y destacó el trabajo de Alpine

Colapinto podría correr en Buenos Aires y revolucionar la F1 en Argentina

El piloto argentino largó desde el puesto 12, avanzó rápidamente hasta el sexto lugar en la primera vuelta y llegó a ubicarse segundo durante la carrera , antes de finalizar en la 10° posición , lo que le permitió sumar su primer punto con Alpine .

Uno de los momentos más destacados se dio en la vuelta 18 , cuando Colapinto defendió su posición ante los dos autos de Haas , conducidos por Esteban Ocon y Oliver Bearman .

El argentino mostró una defensa firme y legal, resistiendo los intentos de sobrepaso en la recta principal del circuito de Shanghai. La situación fue tan intensa que generó incluso problemas internos entre los pilotos de Haas, mientras Colapinto se mantenía firme en pista.

Tras esa acción, la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó un video con la frase: “Franco y un tributo a la Muralla China ante los Haas”, destacando su rendimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allpainfanclub/status/2033941158586405163&partner=&hide_thread=false La salida de Franco Colapinto desde el punto de vista de Hulkenberg pic.twitter.com/py2KdiUyJM — Allpain Fan Club (@allpainfanclub) March 17, 2026

El punto, el choque y la bronca del argentino

El resultado final también estuvo marcado por un momento clave: un toque de Esteban Ocon en la salida de boxes durante la vuelta 33, que provocó un trompo de Colapinto.

La maniobra fue sancionada con 10 segundos de penalización para el francés, quien luego reconoció su error.

A pesar del incidente, el argentino logró continuar y terminar en zona de puntos, aunque dejó en claro su frustración: “Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca… cada vez que estoy para hacer algo bueno, algo me frena”, expresó.

Además, explicó que sufrió daños en el auto y pérdida de rendimiento, lo que condicionó su resultado final.

Preguntas y respuestas clave sobre Franco Colapinto en el GP de China

Cómo le fue a Colapinto en el GP de China

Franco Colapinto terminó 10° y sumó su primer punto en la Fórmula 1 con Alpine.

Por qué la F1 elogió a Colapinto

La F1 destacó su defensa ante los autos de Haas, calificándola como un “tributo a la Muralla China”.

Qué pasó con Esteban Ocon y Colapinto

Ocon chocó a Colapinto en boxes y recibió una penalización de 10 segundos.

En qué posición llegó a estar Colapinto durante la carrera

El argentino llegó a ubicarse segundo durante el GP de China.

Qué dijo Colapinto tras la carrera

Expresó su bronca por la mala suerte y los daños en el auto, aunque valoró haber sumado su primer punto.