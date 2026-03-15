15 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto obtuvo un punto en el GP de China pero se fue con bronca

El argentino Franco Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de China y no le gustó para nada su performance. Mirá lo que dijo.

Franco Colapinto logró sumar su primer punto con Alpine, pero terminó frustrado por cómo se dio la carrera.

Franco Colapinto logró sumar su primer punto con Alpine, pero terminó frustrado por cómo se dio la carrera.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y consiguió su primer punto con Alpine, aunque después de la carrera expresó su frustración por los problemas que condicionaron su rendimiento.

La competencia disputada en el circuito internacional de Shanghái fue ganada por el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

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El argentino tuvo una gran largada, avanzó rápidamente posiciones y se colocó sexto en la primera vuelta, mostrando un ritmo competitivo desde el inicio de la carrera.

Incluso llegó a ubicarse segundo durante el período de safety car, al apostar por estirar el cambio de neumáticos mientras varios de sus rivales ingresaban a boxes.

El golpe que complicó su carrera

El desarrollo del Gran Premio cambió cuando el francés Esteban Ocon lo tocó mientras Colapinto salía de boxes, un incidente que generó daños importantes en el monoplaza del argentino.

Tras la carrera, el piloto de Alpine explicó las dificultades que enfrentó en las últimas vueltas. “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, señaló.

Además, detalló que su auto quedó muy afectado. “Tenía mucho graining en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”, explicó.

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Autocrítica y mirada hacia Japón

A pesar del resultado positivo en términos de puntos, Colapinto reconoció que la sensación final fue de bronca por las oportunidades que se escaparon. “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca”, aseguró.

De todas maneras, el argentino ya puso la mirada en el próximo desafío del calendario. “Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento”, concluyó.

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de China

¿En qué puesto terminó Franco Colapinto en el GP de China?

El argentino finalizó décimo y sumó su primer punto con Alpine.

¿Quién ganó el Gran Premio de China?

La carrera fue ganada por Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

¿Qué problema tuvo Colapinto durante la carrera?

Sufrió daños en el auto tras un toque de Esteban Ocon, lo que afectó su rendimiento.

¿Cuál es la próxima carrera para Colapinto?

La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Japón en Suzuka en la próxima fecha del campeonato.

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