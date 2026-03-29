29 de marzo de 2026
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Kimi Antonelli

Fórmula 1: Kimi Antonelli ganó en Japón y se adueñó de la cima del campeonato

El italiano Andrea Kimi Antonelli aprovechó el momento clave de la carrera en Japón y se quedó con una victoria determinante para el torneo.

El joven piloto Andrea Kimi Antonelli sacó provecho del momento justo y se quedó con una carrera clave. &nbsp;

El joven piloto Andrea Kimi Antonelli sacó provecho del momento justo y se quedó con una carrera clave.

 

Por Sitio Andino Deportes

En una carrera estratégica y cargada de momentos decisivos, Andrea Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de Japón y pasó a liderar el campeonato de Fórmula 1, en una jornada que tuvo de todo en Suzuka.

Una carrera que se definió en el momento justo

El punto de quiebre llegó con el ingreso del safety car en la vuelta 22, tras el accidente de Oliver Bearman. En ese contexto, Antonelli ejecutó una parada perfecta y saltó a la punta, posición que no volvió a soltar.

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Con autoridad, el italiano manejó los tiempos hasta el final y selló una victoria clave, mientras que Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.

El campeonato cambia de dueño

Con este resultado, Antonelli quedó como nuevo líder del campeonato, en un inicio de temporada que muestra paridad y cambios constantes en la cima.

El triunfo en Japón no solo le dio puntos importantes, sino también un golpe anímico en la pelea por el título.

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Franco Colapinto, lejos de la pelea

En segundo plano, Franco Colapinto finalizó 16°, en una carrera que lo fue relegando con el correr de las vueltas.

El argentino había comenzado con buenas sensaciones, pero tras su paso por boxes perdió terreno y no logró recuperar posiciones, quedando fuera de la zona de puntos.

Preguntas clave

Quién ganó el GP de Japón de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli

Quién lidera el campeonato

Antonelli tras su triunfo en Suzuka

Cómo le fue a Colapinto

Terminó 16° y no sumó puntos

Qué definió la carrera

El ingreso del safety car y la estrategia en boxes

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