Fórmula 1: Kimi Antonelli ganó en Japón y se adueñó de la cima del campeonato

En una carrera estratégica y cargada de momentos decisivos, Andrea Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de Japón y pasó a liderar el campeonato de Fórmula 1, en una jornada que tuvo de todo en Suzuka.
El italiano Andrea Kimi Antonelli aprovechó el momento clave de la carrera en Japón y se quedó con una victoria determinante para el torneo.
En una carrera estratégica y cargada de momentos decisivos, Andrea Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de Japón y pasó a liderar el campeonato de Fórmula 1, en una jornada que tuvo de todo en Suzuka.
El punto de quiebre llegó con el ingreso del safety car en la vuelta 22, tras el accidente de Oliver Bearman. En ese contexto, Antonelli ejecutó una parada perfecta y saltó a la punta, posición que no volvió a soltar.
Con autoridad, el italiano manejó los tiempos hasta el final y selló una victoria clave, mientras que Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.
Con este resultado, Antonelli quedó como nuevo líder del campeonato, en un inicio de temporada que muestra paridad y cambios constantes en la cima.
El triunfo en Japón no solo le dio puntos importantes, sino también un golpe anímico en la pelea por el título.
En segundo plano, Franco Colapinto finalizó 16°, en una carrera que lo fue relegando con el correr de las vueltas.
El argentino había comenzado con buenas sensaciones, pero tras su paso por boxes perdió terreno y no logró recuperar posiciones, quedando fuera de la zona de puntos.
Andrea Kimi Antonelli
Antonelli tras su triunfo en Suzuka
Terminó 16° y no sumó puntos
El ingreso del safety car y la estrategia en boxes