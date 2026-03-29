Fórmula 1: Kimi Antonelli ganó en Japón y se adueñó de la cima del campeonato

El joven piloto Andrea Kimi Antonelli sacó provecho del momento justo y se quedó con una carrera clave.

En una carrera estratégica y cargada de momentos decisivos, Andrea Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de Japón y pasó a liderar el campeonato de Fórmula 1 , en una jornada que tuvo de todo en Suzuka.

El punto de quiebre llegó con el ingreso del safety car en la vuelta 22 , tras el accidente de Oliver Bearman . En ese contexto, Antonelli ejecutó una parada perfecta y saltó a la punta , posición que no volvió a soltar.

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Colapinto largó bien pero cayó al 16° en Japón: el video del accidente que lo complicó

Con autoridad, el italiano manejó los tiempos hasta el final y selló una victoria clave, mientras que Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio .

Con este resultado, Antonelli quedó como nuevo líder del campeonato , en un inicio de temporada que muestra paridad y cambios constantes en la cima.

El triunfo en Japón no solo le dio puntos importantes, sino también un golpe anímico en la pelea por el título.

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Victoria de Andrea Kimi Antonelli y se convierte en el piloto más joven de la historia en liderar el campeonato de la F1.



2 Oscar Piastri

3 Charles Leclerc

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16 Colapinto

17 Pérez



Habrá que esperar hasta Mayo para la próxima Carrera. pic.twitter.com/2BvKA7KZ9a — Alerta F1 (@AlertaF1) March 29, 2026

Franco Colapinto, lejos de la pelea

En segundo plano, Franco Colapinto finalizó 16°, en una carrera que lo fue relegando con el correr de las vueltas.

El argentino había comenzado con buenas sensaciones, pero tras su paso por boxes perdió terreno y no logró recuperar posiciones, quedando fuera de la zona de puntos.

Preguntas clave

Quién ganó el GP de Japón de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli

Quién lidera el campeonato

Antonelli tras su triunfo en Suzuka

Cómo le fue a Colapinto

Terminó 16° y no sumó puntos

Qué definió la carrera

El ingreso del safety car y la estrategia en boxes