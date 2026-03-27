27 de marzo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró su segunda práctica en Japón con un 17º puesto y bajo la lupa

En un nuevo circuito de la Fórmula 1, Franco Colapinto evidenció una jornada de adaptación con leves variaciones en su desempeño.

Franco Colapinto cerró su segunda práctica en Japón con un 17º puesto y bajo la lupa.

Franco Colapinto cerró su segunda práctica en Japón con un 17º puesto y bajo la lupa.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo lugar durante la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, por la tercera fecha de la Fórmula 1. En su estreno en este trazado, el representante de Alpine evidenció una jornada de adaptación con leves variaciones en su desempeño.

Diferencias que se ampliaron con el correr de la sesión

En su primera salida había logrado el 16º puesto, a 1s695 del líder, pero en la segunda tanda cayó al 17º lugar, ampliando la diferencia a más de dos segundos. También creció la distancia respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasando de 383 milésimas a más de siete décimas.

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El incidente con Verstappen que generó tensión

El momento más destacado no estuvo en los tiempos, sino en un cruce con Max Verstappen. Colapinto que volvería al país en abril realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos en zigzag, antes de la curva 130-R, cuando el neerlandés venía en vuelta rápida y se encontró con el Alpine, arruinando su intento.

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Investigación de la FIA y posible sanción

Tras el episodio, los comisarios deportivos de la FIA iniciaron una revisión para determinar si hubo obstrucción indebida. Si bien se espera una advertencia formal, no se descarta una sanción que podría implicar la pérdida de posiciones en la grilla del domingo.

Piastri dominó la jornada y se viene la clasificación

En lo deportivo, Oscar Piastri marcó el mejor tiempo con 1m30.133s, seguido por Andrea Kimi Antonelli y George Russell, quien superó a Charles Leclerc. La actividad continuará con la práctica final, mientras que la clasificación será el sábado a las 3:00 (hora argentina) y la carrera el domingo en el mismo horario.

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