Qué dijo Mauricio Macri de Diego Maradona y qué respondieron sus hijas

Luego de que Mauricio Macri cuestionara públicamente la conducta de Diego Armando Maradona durante su etapa en Boca Juniors , sus hijas Dalma Maradona y Giannina Maradona respondieron con dureza en redes sociales. “ No sabés leer y fuiste presidente ”, disparó Giannina. El cruce reavivó una vieja tensión entre el exmandatario y el ídolo popular.

El exjefe de Estado habló en un podcast sobre su tiempo como presidente del club xeneize y recordó episodios que, según él, marcaron una convivencia “ muy traumática ” con Maradona.

Entre otras cosas, relató un fallido compromiso del Diez con una fábrica automotriz, mencionó problemas personales del futbolista y aseguró que tuvo que negarle la posibilidad de dirigir Boca en 1998 porque “ no estaba en condiciones ”.

Además, Macri sostuvo que Maradona llegó a decirle una frase que generó fuerte repercusión:“ Yo estoy entre Dios y los hombres ”. El expresidente también afirmó que el astro “erró cinco penales consecutivos” y que Boca debía estar “ por encima de cualquier nombre propio ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DetzelMonica/status/2026563628497776852&partner=&hide_thread=false Dalma Maradona fue muy fuerte contra Mauricio Macri:

“Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija”;

Dalma, más Maradona que nunca. pic.twitter.com/rOuk06suuf — Mónica Detzel (@DetzelMonica) February 25, 2026

La respuesta de Dalma y Giannina: defensa pública y mensajes sin filtro

Las reacciones no tardaron en llegar. Dalma cuestionó que Macri hable de su padre cuando “ya no está para defenderse” y recordó viejos conflictos entre ambos. “Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo y más orgullo me da ser su hija”, escribió.

Giannina fue todavía más directa: “No sabés leer y fuiste presidente. Después llamás a mi mamá para pedir perdón. Andate a cag…” También apuntó contra quienes nunca se animaron a decirle las cosas “en la cara” a Maradona y cerró con un mensaje contundente: “Tiempo vencido. Mi papá ya está en el cielo”.

El cruce volvió a exponer una relación históricamente tensa entre Macri y el entorno del Diez, marcada por diferencias personales, deportivas y políticas.

¿Por qué Dalma y Giannina Maradona salieron contra Mauricio Macri?

Dalma y Giannina Maradona respondieron a Mauricio Macri luego de que el expresidente criticara públicamente a Diego Maradona por su conducta durante su paso por Boca Juniors. Las hijas del Diez consideraron injustas sus declaraciones, cuestionaron que hable de alguien que ya falleció y defendieron la memoria de su padre con mensajes muy duros en redes sociales.