Qué dijo Mauricio Macri de Diego Maradona y qué respondieron sus hijas

El ex presidenrte de Boca, Mauricio Macri, opinó del paso del crack argentino Diego Maradona por el club Xeneize. Mirá qué coletazos trajo.

Dalma y Giannina defendieron la memoria de Diego Maradona tras los cuestionamientos públicos de Mauricio Macri.

Dalma y Giannina defendieron la memoria de Diego Maradona tras los cuestionamientos públicos de Mauricio Macri.

Por Sitio Andino Deportes

Luego de que Mauricio Macri cuestionara públicamente la conducta de Diego Armando Maradona durante su etapa en Boca Juniors, sus hijas Dalma Maradona y Giannina Maradona respondieron con dureza en redes sociales. “No sabés leer y fuiste presidente”, disparó Giannina. El cruce reavivó una vieja tensión entre el exmandatario y el ídolo popular.

Entre otras cosas, relató un fallido compromiso del Diez con una fábrica automotriz, mencionó problemas personales del futbolista y aseguró que tuvo que negarle la posibilidad de dirigir Boca en 1998 porque “no estaba en condiciones”.

Además, Macri sostuvo que Maradona llegó a decirle una frase que generó fuerte repercusión:“Yo estoy entre Dios y los hombres”. El expresidente también afirmó que el astro “erró cinco penales consecutivos” y que Boca debía estar “por encima de cualquier nombre propio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DetzelMonica/status/2026563628497776852&partner=&hide_thread=false

La respuesta de Dalma y Giannina: defensa pública y mensajes sin filtro

Las reacciones no tardaron en llegar. Dalma cuestionó que Macri hable de su padre cuando “ya no está para defenderse” y recordó viejos conflictos entre ambos. “Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo y más orgullo me da ser su hija”, escribió.

Giannina fue todavía más directa: “No sabés leer y fuiste presidente. Después llamás a mi mamá para pedir perdón. Andate a cag…” También apuntó contra quienes nunca se animaron a decirle las cosas “en la cara” a Maradona y cerró con un mensaje contundente: “Tiempo vencido. Mi papá ya está en el cielo”.

El cruce volvió a exponer una relación históricamente tensa entre Macri y el entorno del Diez, marcada por diferencias personales, deportivas y políticas.

¿Por qué Dalma y Giannina Maradona salieron contra Mauricio Macri?

Dalma y Giannina Maradona respondieron a Mauricio Macri luego de que el expresidente criticara públicamente a Diego Maradona por su conducta durante su paso por Boca Juniors. Las hijas del Diez consideraron injustas sus declaraciones, cuestionaron que hable de alguien que ya falleció y defendieron la memoria de su padre con mensajes muy duros en redes sociales.

