Qué dijo Mauricio Macri de Diego Maradona y qué respondieron sus hijas

Luego de que Mauricio Macri cuestionara públicamente la conducta de Diego Armando Maradona durante su etapa en Boca Juniors, sus hijas Dalma Maradona y Giannina Maradona respondieron con dureza en redes sociales. “No sabés leer y fuiste presidente”, disparó Giannina. El cruce reavivó una vieja tensión entre el exmandatario y el ídolo popular.
Entre otras cosas, relató un fallido compromiso del Diez con una fábrica automotriz, mencionó problemas personales del futbolista y aseguró que tuvo que negarle la posibilidad de dirigir Boca en 1998 porque “no estaba en condiciones”.
Además, Macri sostuvo que Maradona llegó a decirle una frase que generó fuerte repercusión:“Yo estoy entre Dios y los hombres”. El expresidente también afirmó que el astro “erró cinco penales consecutivos” y que Boca debía estar “por encima de cualquier nombre propio”.
Dalma Maradona fue muy fuerte contra Mauricio Macri: “Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija”; Dalma, más Maradona que nunca. pic.twitter.com/rOuk06suuf
La respuesta de Dalma y Giannina: defensa pública y mensajes sin filtro
Las reacciones no tardaron en llegar. Dalma cuestionó que Macri hable de su padre cuando “ya no está para defenderse” y recordó viejos conflictos entre ambos. “Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo y más orgullo me da ser su hija”, escribió.
Giannina fue todavía más directa: “No sabés leer y fuiste presidente. Después llamás a mi mamá para pedir perdón. Andate a cag…” También apuntó contra quienes nunca se animaron a decirle las cosas “en la cara” a Maradona y cerró con un mensaje contundente: “Tiempo vencido. Mi papá ya está en el cielo”.
El cruce volvió a exponer una relación históricamente tensa entre Macri y el entorno del Diez, marcada por diferencias personales, deportivas y políticas.
¿Por qué Dalma y Giannina Maradona salieron contra Mauricio Macri?
Dalma y Giannina Maradona respondieron a Mauricio Macri luego de que el expresidente criticara públicamente a Diego Maradona por su conducta durante su paso por Boca Juniors. Las hijas del Diez consideraron injustas sus declaraciones, cuestionaron que hable de alguien que ya falleció y defendieron la memoria de su padre con mensajes muy duros en redes sociales.