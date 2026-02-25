25 de febrero de 2026
River avanza por Eduardo Coudet para reemplazar a Gallardo y crece la expectativa

El “Chacho” Eduardo Coudet gana terreno como sucesor de Marcelo Gallardo. Qué falta para que asuma como nuevo DT de River Plate.

Eduardo Coudet es el principal apuntado para suceder a Marcelo Gallardo en River.

Tras la salida de Marcelo Gallardo, la dirigencia de River Plate aceleró las gestiones y Eduardo Coudet aparece como el gran candidato para ocupar el banco del Millonario. Luego de una jornada intensa de reuniones, las partes quedaron más cerca y el escenario empieza a definirse.

Diversas fuentes aseguran que hubo un acercamiento significativo e incluso un acuerdo verbal preliminar, aunque todavía restan detalles formales para que el “Chacho” pueda ser presentado oficialmente.

Desde la dirigencia consideran que su perfil ofensivo, su carácter competitivo y su experiencia internacional lo posicionan como un entrenador capaz de asumir la presión que implica suceder a Gallardo.

Qué falta para que Coudet firme como nuevo DT de River

El principal obstáculo es contractual. Actualmente, Coudet dirige al Deportivo Alavés, equipo al que llegó en diciembre de 2024 y con el que tiene vínculo hasta junio. En pleno tramo decisivo de La Liga, pelea por la permanencia, por lo que deberá acordar su salida si el entendimiento con River se formaliza.

El “Chacho” conduce en el exterior desde 2019, con pasos por Atlético Mineiro, Celta de Vigo, Internacional de Porto Alegre y Alavés. En Argentina dirigió a Rosario Central y Racing Club, donde ganó una liga y el Trofeo de Campeones.

Mientras tanto, River necesita resolver rápido la transición, en medio de un Torneo Apertura 2026 irregular, con el equipo fuera de los puestos de clasificación y con un clima de incertidumbre deportiva e institucional.

¿Eduardo Coudet será el nuevo entrenador de River y qué falta para que asuma?

River avanzó en las negociaciones para que Eduardo Coudet sea el reemplazante de Marcelo Gallardo. Existe un acercamiento importante y un acuerdo verbal preliminar, pero el entrenador debe resolver su salida del Deportivo Alavés, club con el que tiene contrato vigente hasta junio. Si se destraba esa situación, el “Chacho” podría convertirse en el nuevo DT del Millonario en los próximos días.

