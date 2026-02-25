River avanza por Eduardo Coudet para reemplazar a Gallardo y crece la expectativa

Tras la salida de Marcelo Gallardo , la dirigencia de River Plate aceleró las gestiones y Eduardo Coudet aparece como el gran candidato para ocupar el banco del Millonario. Luego de una jornada intensa de reuniones, las partes quedaron más cerca y el escenario empieza a definirse.

Diversas fuentes aseguran que hubo un acercamiento significativo e incluso un acuerdo verbal preliminar , aunque todavía restan detalles formales para que el “Chacho” pueda ser presentado oficialmente.

se fue el muñeco River: quiénes son los candidatos para suceder a Marcelo Gallardo

Coudet, de 51 años, vería con buenos ojos dejar el fútbol europeo para regresar al país y asumir un desafío de máxima exigencia como el de River. Su pasado como jugador también suma puntos: disputó 179 partidos con la camiseta millonaria , convirtió 27 goles y conquistó cinco títulos de Primera División .

Desde la dirigencia consideran que su perfil ofensivo , su carácter competitivo y su experiencia internacional lo posicionan como un entrenador capaz de asumir la presión que implica suceder a Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juampifrancia/status/2026435588715372923&partner=&hide_thread=false #RIVER: hay acuerdo para que Eduardo #COUDET sea el sucesor de #GALLARDO y se transforme en el nuevo entrenador del #MILLONARIO. pic.twitter.com/tmPvipP2qr — Juan Pablo Francia (@juampifrancia) February 24, 2026

Qué falta para que Coudet firme como nuevo DT de River

El principal obstáculo es contractual. Actualmente, Coudet dirige al Deportivo Alavés, equipo al que llegó en diciembre de 2024 y con el que tiene vínculo hasta junio. En pleno tramo decisivo de La Liga, pelea por la permanencia, por lo que deberá acordar su salida si el entendimiento con River se formaliza.

El “Chacho” conduce en el exterior desde 2019, con pasos por Atlético Mineiro, Celta de Vigo, Internacional de Porto Alegre y Alavés. En Argentina dirigió a Rosario Central y Racing Club, donde ganó una liga y el Trofeo de Campeones.

Mientras tanto, River necesita resolver rápido la transición, en medio de un Torneo Apertura 2026 irregular, con el equipo fuera de los puestos de clasificación y con un clima de incertidumbre deportiva e institucional.

¿Eduardo Coudet será el nuevo entrenador de River y qué falta para que asuma?

River avanzó en las negociaciones para que Eduardo Coudet sea el reemplazante de Marcelo Gallardo. Existe un acercamiento importante y un acuerdo verbal preliminar, pero el entrenador debe resolver su salida del Deportivo Alavés, club con el que tiene contrato vigente hasta junio. Si se destraba esa situación, el “Chacho” podría convertirse en el nuevo DT del Millonario en los próximos días.