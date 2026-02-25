Champions League 2026: lo que pasó el martes y lo que se viene hoy rumbo a Budapest

La Champions League 2025/26 entra en su etapa decisiva con los playoffs rumbo a los octavos de final. Este martes hubo goleadas, una sorpresa histórica y fuerte presencia argentina. Mientras tanto, este miércoles se completan los cruces que terminarán de armar el cuadro hacia la final del 30 de mayo en Budapest.
Resultados de la Champions League: Atlético avanzó y Bodø/Glimt dio el golpe
Los ganadores se sumarán a los ocho equipos que ya estaban clasificados directamente a octavos: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea FC, Sporting Lisboa y Manchester City.
Embed
¿Qué pasó en la Champions League y qué partidos se juegan hoy?
Este martes, Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen y Newcastle avanzaron a octavos de final de la Champions League 2026. La sorpresa fue la eliminación del Inter en manos del equipo noruego. Este miércoles se disputan los cruces de vuelta entre Atalanta-Dortmund, Juventus-Galatasaray, PSG-Monaco y Real Madrid-Benfica, que definirán el cuadro completo rumbo a la final del 30 de mayo en Budapest.