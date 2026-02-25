25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
el panorama completo

Champions League 2026: lo que pasó el martes y lo que se viene hoy rumbo a Budapest

La Champions League 2026 definió cuatro clasificados a octavos y este miércoles completa los playoffs. Resultados, argentinos en cancha y cruces clave.

Grandes duelos en la Champions League 2026.

Grandes duelos en la Champions League 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Champions League 2025/26 entra en su etapa decisiva con los playoffs rumbo a los octavos de final. Este martes hubo goleadas, una sorpresa histórica y fuerte presencia argentina. Mientras tanto, este miércoles se completan los cruces que terminarán de armar el cuadro hacia la final del 30 de mayo en Budapest.

Resultados de la Champions League: Atlético avanzó y Bodø/Glimt dio el golpe

La jornada del martes dejó cuatro clasificados.

Lee además
Julián Álvarez es una de las figuras del Atlético de Madrid, que buscará seguir en la Champions Leauge.
a la carga

Champions League hoy martes cruces horarios y dónde ver en vivo
Gianluca Prestianni, baja sensible en Benfica tras la sanción provisoria de UEFA, para el duelo de la Champions League.
conflicto

La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni y el argentino se pierde la revancha Benfica–Real Madrid

Atlético de Madrid goleó 4-1 al Club Brugge y cerró un global 7-4. Fueron titulares Julián Álvarez y Giuliano Simeone, mientras que Nahuel Molina ingresó en el complemento.

La gran sorpresa llegó en Italia: FK Bodø/Glimt volvió a vencer 2-1 al Inter de Milán y lo eliminó con un global 5-2. El equipo italiano no contó con Lautaro Martínez, baja por lesión.

En Alemania, Bayer Leverkusen empató 0-0 con Olympiacos, pero avanzó gracias al 2-0 conseguido en la ida. Fue titular Exequiel Palacios.

Por su parte, Newcastle United superó 3-2 a Qarabag y selló un contundente 9-3 en el global.

Lo que se viene hoy en la Champions League: partidos y horarios del miércoles

Este miércoles se juegan los últimos cuatro cruces de vuelta de los playoffs:

Los ganadores se sumarán a los ocho equipos que ya estaban clasificados directamente a octavos: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea FC, Sporting Lisboa y Manchester City.

Embed

¿Qué pasó en la Champions League y qué partidos se juegan hoy?

Este martes, Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen y Newcastle avanzaron a octavos de final de la Champions League 2026. La sorpresa fue la eliminación del Inter en manos del equipo noruego. Este miércoles se disputan los cruces de vuelta entre Atalanta-Dortmund, Juventus-Galatasaray, PSG-Monaco y Real Madrid-Benfica, que definirán el cuadro completo rumbo a la final del 30 de mayo en Budapest.

Temas
Seguí leyendo

José Luis Chilavert habló del polémico cruce Vinícius-Prestianni y apuntó contra Mbappé

Escándalo en la Champions: Vinícius acusó de racismo al argentino Gianluca Prestianni

Playoffs de la Champions League: Benfica–Real Madrid enciende Europa y promete una noche histórica

River avanza por Eduardo Coudet para reemplazar a Gallardo y crece la expectativa

Cuándo y dónde se juega la Finalíssima entre Argentina y España

Gimnasia no lo aguantó e igualó 1-1 con Independiente en el Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026

Boca venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina y Bareiro debutó con un doblete

Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: cronograma completo, horarios y dónde ver los partidos de hoy

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo mendocino se quedó con un punto.
empate clavado

Gimnasia no lo aguantó e igualó 1-1 con Independiente en el Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes una serie de llamados a concurso para cubrir cargos vacantes en distintos organismos de la Administración Pública Provincial.
oportunidad

El Gobierno de Mendoza llama a concurso para cubrir cargos en el Estado: qué buscan y cómo postularse

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz
tenía 35 años

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Víctor Fayad sufrió un robo en la noche de este lunes en Luján de Cuyo. 
inseguridad

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará