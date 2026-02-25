Champions League 2026: lo que pasó el martes y lo que se viene hoy rumbo a Budapest

La Champions League 2025/26 entra en su etapa decisiva con los playoffs rumbo a los octavos de final . Este martes hubo goleadas, una sorpresa histórica y fuerte presencia argentina . Mientras tanto, este miércoles se completan los cruces que terminarán de armar el cuadro hacia la final del 30 de mayo en Budapest .

conflicto La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni y el argentino se pierde la revancha Benfica–Real Madrid

a la carga Champions League hoy martes cruces horarios y dónde ver en vivo

Atlético de Madrid goleó 4-1 al Club Brugge y cerró un global 7-4. Fueron titulares Julián Álvarez y Giuliano Simeone , mientras que Nahuel Molina ingresó en el complemento.

La gran sorpresa llegó en Italia: FK Bodø/Glimt volvió a vencer 2-1 al Inter de Milán y lo eliminó con un global 5-2. El equipo italiano no contó con Lautaro Martínez , baja por lesión.

En Alemania, Bayer Leverkusen empató 0-0 con Olympiacos, pero avanzó gracias al 2-0 conseguido en la ida. Fue titular Exequiel Palacios.

Por su parte, Newcastle United superó 3-2 a Qarabag y selló un contundente 9-3 en el global.

Lo que se viene hoy en la Champions League: partidos y horarios del miércoles

Este miércoles se juegan los últimos cuatro cruces de vuelta de los playoffs:

Atalanta vs Borussia Dortmund (global 0-2) – 14.45

Juventus vs Galatasaray (2-5) – 17.00

Paris Saint-Germain vs AS Monaco (3-2) – 17.00

Real Madrid vs SL Benfica (1-0) – 17.00

Los ganadores se sumarán a los ocho equipos que ya estaban clasificados directamente a octavos: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea FC, Sporting Lisboa y Manchester City.

Embed

¿Qué pasó en la Champions League y qué partidos se juegan hoy?

Este martes, Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen y Newcastle avanzaron a octavos de final de la Champions League 2026. La sorpresa fue la eliminación del Inter en manos del equipo noruego. Este miércoles se disputan los cruces de vuelta entre Atalanta-Dortmund, Juventus-Galatasaray, PSG-Monaco y Real Madrid-Benfica, que definirán el cuadro completo rumbo a la final del 30 de mayo en Budapest.