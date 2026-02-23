La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni y el argentino se pierde la revancha Benfica–Real Madrid

Gianluca Prestianni , baja sensible en Benfica tras la sanción provisoria de UEFA, para el duelo de la Champions League.

La UEFA confirmó este lunes la suspensión provisoria de Gianluca Prestianni , quien no podrá disputar la revancha entre SL Benfica y Real Madrid CF por los playoffs de la Champions League . La medida llega tras la denuncia presentada por Vinícius Júnior en el partido de ida y representa un golpe fuerte para el equipo portugués en la previa del duelo decisivo en España.

El delantero argentino recibió una fecha de suspensión provisoria mientras avanza la investigación por presunto comportamiento discriminatorio , encuadrado en el Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de UEFA . La sanción fue comunicada oficialmente al club en horas de este lunes y deja al ex Vélez fuera incluso del banco de suplentes , en un encuentro clave donde las Águilas intentarán revertir el 0-1 sufrido en Lisboa .

La ausencia de Prestianni complica seriamente los planes del entrenador José Mourinho , quien lo tenía considerado como titular para la revancha. Por estas horas, Benfica evalúa si el jugador viajará igualmente con la delegación a Madrid o si permanecerá entrenando en Portugal mientras se define su situación disciplinaria.

Desde el club todavía no hubo un comunicado oficial, aunque la sanción ya es un hecho y obliga al cuerpo técnico a rearmar el ataque para enfrentar al Merengue en el Santiago Bernabéu, con la serie abierta y la presión máxima.

#UEFA suspende a Gianluca Prestianni de manera provisoria. pic.twitter.com/F9eFqDYia5 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 23, 2026

Qué dijo UEFA sobre Prestianni

En su resolución, el Comité de Control, Ética y Disciplina explicó que la suspensión responde a un informe preliminar del Inspector de Ética y Disciplina, y aclaró que se trata de una medida preventiva, sin perjuicio de una futura sanción definitiva una vez concluida la investigación.

El organismo europeo anticipó además que podría haber nuevas decisiones disciplinarias en los próximos días, dependiendo del resultado del expediente en curso.

