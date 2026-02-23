23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
todas las novedades

Alerta Argentina porque España recupera a Gavi y suma peso para la Finalissima

La Selección de España avanza en la recuperación de Gavi y llega con refuerzos clave a la Finalissima ante la Scaloneta. Mirá lo que se viene.

Gavi volvió a entrenarse con normalidad y podría ser una de las cartas fuertes de España ante Argentina.

Gavi volvió a entrenarse con normalidad y podría ser una de las cartas fuertes de España ante Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de España empieza a recibir buenas noticias justo cuando se acerca el choque con la Selección de fútbol de Argentina por la Finalissima. El equipo dirigido por Luis de la Fuente avanza en la recuperación de piezas importantes y ahora apunta a contar con Gavi, quien ya volvió a entrenarse junto al plantel del FC Barcelona tras superar una artroscopia.

El mediocampista apenas disputó dos partidos en la temporada, pero ya trabaja a la par de sus compañeros y el plan del cuerpo técnico es sumarlo progresivamente en los próximos compromisos, con la mira puesta en el duelo intercontinental del 27 de marzo, que se jugará en el Estadio Lusail, en Doha.

Lee además
La Selección de fútbol de Argentina llega golpeada físicamente al duelo del 27 de marzo en Qatar.
se complicó

Preocupación en la Selección por las lesiones antes de la Finalissima y el equipo que analiza Scaloni
Franco Colapinto afrontará en Melbourne su primer campeonato completo en la Fórmula 1.

Vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto en Australia y arranca una nueva era

Pedri volvió y Gavi acelera su puesta a punto en España

La Roja ya había recibido otra noticia positiva con el regreso de Pedri, quien dejó atrás una molestia muscular y volvió a ser convocado para el cruce ante Levante por LaLiga. De esta manera, España recupera dos nombres de peso en el mediocampo, una zona clave pensando en el enfrentamiento con el equipo de Lionel Scaloni.

Gavi podría reaparecer el 28 de febrero frente a Villarreal o, en su defecto, el 3 de marzo ante Atlético de Madrid por Copa del Rey, lo que le daría margen suficiente para tomar ritmo futbolístico antes de viajar a Medio Oriente.

Además del partido con Argentina, España también disputará un amistoso ante Selección de Egipto el 30 de marzo, mientras que la Albiceleste jugará otro ensayo frente a Selección de Qatar el día 31.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoDav07/status/2025791973198631164&partner=&hide_thread=false

Williams y Cucurella siguen siendo la principal preocupación

No todas son buenas para De la Fuente. Nico Williams atraviesa una pubalgia con un tiempo estimado de recuperación de 6 a 8 semanas, por lo que su presencia en la Finalissima aparece seriamente comprometida.

En tanto, Marc Cucurella, lateral del Chelsea FC, se recupera de un desgarro sufrido el 10 de febrero. En su caso, hay optimismo: podría reaparecer el 4 de marzo ante Aston Villa, lo que le permitiría llegar en buenas condiciones físicas al duelo con Argentina.

España se arma mientras Argentina toma nota

Con Gavi y Pedri en camino, España suma jerarquía en una zona vital del campo y refuerza su candidatura para un partido que promete ser de alto voltaje. Del lado argentino ya lo anticiparon: Alexis Mac Allister reconoció días atrás que hoy ve al seleccionado europeo “un escalón arriba”, calentando aún más la previa.

La Finalissima empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial.

¿Qué jugadores recupera España para la Finalissima y cuándo se juega el partido contra Argentina?

La Selección de España avanza en la recuperación de Gavi y ya cuenta nuevamente con Pedri para la Finalissima frente a la Selección argentina, que se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha. En contrapartida, Nico Williams está casi descartado y Marc Cucurella sigue en duda, mientras Luis de la Fuente define el plantel para el duelo intercontinental.

Temas
Seguí leyendo

La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni y el argentino se pierde la revancha Benfica–Real Madrid

Los números de la Vuelta de Mendoza 2026 que consagraron a Christian Moyano campeón histórico

Tomás Etcheverry venció a Tabilo y se consagró campeón del ATP 500 de Río

Marcelo Gallardo analiza su renuncia tras la caída con Vélez y River atraviesa horas decisivas

Moyano hizo historia y se consagró campeón de la Vuelta de Mendoza en el cierre de la edición 50

Godoy Cruz mejoró un poco y se trajo un empate de Defensores de Belgrano: fue 1-1

Vélez venció a River 1 a 0 por el Apertura 2026 y le dio otro duro golpe en el torneo

Grave amenaza al plantel de Newell's tras la derrota ante Banfield con ataque molotov y mensaje intimidante

LO QUE SE LEE AHORA
Christian Moyano celebra el título tras diez exigentes etapas en la Vuelta de Mendoza.
el panorama completo

Los números de la Vuelta de Mendoza 2026 que consagraron a Christian Moyano campeón histórico

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes