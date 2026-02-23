Alerta Argentina porque España recupera a Gavi y suma peso para la Finalissima

Gavi volvió a entrenarse con normalidad y podría ser una de las cartas fuertes de España ante Argentina.

La Selección de España empieza a recibir buenas noticias justo cuando se acerca el choque con la Selección de fútbol de Argentina por la Finalissima . El equipo dirigido por Luis de la Fuente avanza en la recuperación de piezas importantes y ahora apunta a contar con Gavi , quien ya volvió a entrenarse junto al plantel del FC Barcelona tras superar una artroscopia.

El mediocampista apenas disputó dos partidos en la temporada, pero ya trabaja a la par de sus compañeros y el plan del cuerpo técnico es sumarlo progresivamente en los próximos compromisos, con la mira puesta en el duelo intercontinental del 27 de marzo , que se jugará en el Estadio Lusail , en Doha.

La Roja ya había recibido otra noticia positiva con el regreso de Pedri, quien dejó atrás una molestia muscular y volvió a ser convocado para el cruce ante Levante por LaLiga. De esta manera, España recupera dos nombres de peso en el mediocampo , una zona clave pensando en el enfrentamiento con el equipo de Lionel Scaloni .

Gavi podría reaparecer el 28 de febrero frente a Villarreal o, en su defecto, el 3 de marzo ante Atlético de Madrid por Copa del Rey , lo que le daría margen suficiente para tomar ritmo futbolístico antes de viajar a Medio Oriente.

Además del partido con Argentina, España también disputará un amistoso ante Selección de Egipto el 30 de marzo, mientras que la Albiceleste jugará otro ensayo frente a Selección de Qatar el día 31.

Williams y Cucurella siguen siendo la principal preocupación

No todas son buenas para De la Fuente. Nico Williams atraviesa una pubalgia con un tiempo estimado de recuperación de 6 a 8 semanas, por lo que su presencia en la Finalissima aparece seriamente comprometida.

En tanto, Marc Cucurella, lateral del Chelsea FC, se recupera de un desgarro sufrido el 10 de febrero. En su caso, hay optimismo: podría reaparecer el 4 de marzo ante Aston Villa, lo que le permitiría llegar en buenas condiciones físicas al duelo con Argentina.

España se arma mientras Argentina toma nota

Con Gavi y Pedri en camino, España suma jerarquía en una zona vital del campo y refuerza su candidatura para un partido que promete ser de alto voltaje. Del lado argentino ya lo anticiparon: Alexis Mac Allister reconoció días atrás que hoy ve al seleccionado europeo “un escalón arriba”, calentando aún más la previa.

La Finalissima empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial.

