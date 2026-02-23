Marcelo Gallardo analiza su renuncia tras la caída con Vélez y River atraviesa horas decisivas

El golpe sufrido ante Vélez Sarsfield no solo profundizó el mal momento futbolístico de River Plate , sino que abrió un escenario impensado hasta hace semanas. Según trascendió en las últimas horas, Marcelo Gallardo estaría analizando seriamente su continuidad , en medio de una crisis que ya lleva varias fechas y tiene al equipo fuera de los puestos de playoffs.

De acuerdo a la información revelada por el periodista Nicolás Distasio , el entrenador habría comunicado a su círculo más cercano que se tomará 24 horas para evaluar su futuro antes de realizar un anuncio. “Gallardo les trasladó a sus asistentes que necesitaba ese tiempo para pensar algunas cuestiones”, aseguró el cronista, alimentando las versiones de una posible renuncia.

A este panorama se sumó el reporte del periodista César Luis Merlo , quien confirmó que el “Muñeco” se encuentra analizando su continuidad , una situación inédita en este segundo ciclo, lejos de los éxitos obtenidos en su primera etapa al frente del club.

El silencio posterior al partido en los pasillos del estadio José Amalfitani fue elocuente. Puertas adentro, el desgaste es evidente y la seguidilla de malos resultados terminó por quebrar la calma habitual del cuerpo técnico.

El Monumental, un termómetro clave para el futuro

La preocupación de la dirigencia no se limita al aspecto deportivo. También crece la inquietud por el clima que podría vivirse el próximo jueves en el Estadio Monumental, cuando River vuelva a jugar como local. Desde el entorno del club admiten que el veredicto del hincha puede ser determinante.

“Hay una sensación de que el jueves se va a vivir una situación diferente”, deslizó Distasio, anticipando un posible reclamo desde las tribunas. En las oficinas de Figueroa Alcorta ya contemplan todos los escenarios, incluso el de un River sin Gallardo en este convulsionado febrero de 2026.

Por qué Gallardo analiza su renuncia y cuándo se define su futuro en River?

