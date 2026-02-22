22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
un cruce con mucho en disputa

Vélez vs River por el Torneo Apertura 2026: horario, TV en vivo y un cruce clave en Liniers

Vélez Sarsfield recibe a River Plate este domingo por el Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

Vélez y River se enfrentan en el José Amalfitani en uno de los partidos destacados de la sexta fecha.

Vélez y River se enfrentan en el José Amalfitani en uno de los partidos destacados de la sexta fecha.

Por Sitio Andino Deportes

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus platos fuertes este domingo, cuando Vélez Sarsfield reciba a River Plate en el estadio Estadio José Amalfitani. El encuentro comenzará a las 19.15 (Argentina) y será televisado en vivo por ESPN Premium.

Será un cruce determinante para ambos: el Fortín llega como líder e invicto de la Zona A, mientras que el Millonario atraviesa un momento irregular y necesita sumar para no perder terreno en la Zona B.

Lee además
Muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en la casita
Tercer show en River

Video: muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en "la casita"
Las derrotas consecutivas en River encendieron las alarmas en el Monumental y activaron la danza de entrenadores.
inminente salida

Crisis en River: ya suenan cinco nombres para reemplazar a Marcelo Gallardo

Vélez líder e invicto, River obligado a reaccionar

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto acumula tres triunfos y dos empates, viene de igualar 1-1 con Defensa y Justicia y buscará una victoria que le permita mantenerse en lo más alto del Grupo A.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2025405193316094318&partner=&hide_thread=false

Jugadores a seguir y último antecedente

En Vélez aparecen como piezas clave Emanuel Mammana, Diego Valdés, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini, mientras que en River todas las miradas estarán puestas en Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas.

El último cruce entre ambos fue el 16 de noviembre de 2025, también en Liniers, y terminó 0-0, en un partido cerrado y con pocas situaciones claras.

Cuándo juegan Vélez vs River: fecha, hora y TV en vivo

El partido se disputará el domingo 22 de febrero, desde las 19.15 (ARG/CHI/URU) y 17.15 (COL/PER/ECU), con transmisión en vivo de ESPN Premium para Argentina.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

River se hunde con Gallardo tras una apretada caída 1-0 ante Argentinos

En vivo: Godoy Cruz pierde con Defensores de Belgrano en un duelo donde necesita ganar

Grave amenaza al plantel de Newell's tras la derrota ante Banfield con ataque molotov y mensaje intimidante

Tomás Etcheverry es finalista del Río Open y buscará su primer título ATP ante Tabilo

Mac Allister fue sincero antes de la Finalissima: "Hoy veo a España arriba nuestro"

Messi furioso en Los Ángeles: Inter Miami fue goleado y debieron frenarlo tras el debut en la MLS

En Mendoza sólo hay fiesta Leprosa: Independiente Rivadavia se lo dio vuelta al Rojo y metió un triunfazo

Franco Colapinto cerró la pretemporada de la F1 en Bahréin y un detalle inesperado revolucionó a los fans

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba visita al Dragón este sábado desde las 17 con la obligación de sumar de a tres.
EL BODEGUERO TIENE ACCIÓN

En vivo: Godoy Cruz pierde con Defensores de Belgrano en un duelo donde necesita ganar

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas
relevamiento

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece
PARA TENER EN CUENTA

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

La población de seis comunas vota este domingo con boleta única.
Comicios municipales

Abrieron los comicios en seis departamentos de Mendoza: ¿Qué se vota este domingo en las elecciones 2026?