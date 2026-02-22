Vélez vs River por el Torneo Apertura 2026: horario, TV en vivo y un cruce clave en Liniers

Vélez y River se enfrentan en el José Amalfitani en uno de los partidos destacados de la sexta fecha.

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus platos fuertes este domingo, cuando Vélez Sarsfield reciba a River Plate en el estadio Estadio José Amalfitani . El encuentro comenzará a las 19.15 (Argentina) y será televisado en vivo por ESPN Premium .

Será un cruce determinante para ambos: el Fortín llega como líder e invicto de la Zona A , mientras que el Millonario atraviesa un momento irregular y necesita sumar para no perder terreno en la Zona B.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto acumula tres triunfos y dos empates , viene de igualar 1-1 con Defensa y Justicia y buscará una victoria que le permita mantenerse en lo más alto del Grupo A .

River, en cambio, arrastra tres partidos sin ganar en el torneo (una igualdad y dos derrotas consecutivas) y necesita levantar cabeza. Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan con el envión anímico de haber eliminado a Bolívar en Copa Argentina, pero saben que deben mejorar su rendimiento en el Apertura .

Jugadores a seguir y último antecedente

En Vélez aparecen como piezas clave Emanuel Mammana, Diego Valdés, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini, mientras que en River todas las miradas estarán puestas en Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas.

El último cruce entre ambos fue el 16 de noviembre de 2025, también en Liniers, y terminó 0-0, en un partido cerrado y con pocas situaciones claras.

Cuándo juegan Vélez vs River: fecha, hora y TV en vivo

El partido se disputará el domingo 22 de febrero, desde las 19.15 (ARG/CHI/URU) y 17.15 (COL/PER/ECU), con transmisión en vivo de ESPN Premium para Argentina.

La síntesis

Los resultados

Las posiciones