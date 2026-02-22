Vélez vs River por el Torneo Apertura 2026: horario, TV en vivo y un cruce clave en Liniers

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus platos fuertes este domingo, cuando Vélez Sarsfield reciba a River Plate en el estadio Estadio José Amalfitani. El encuentro comenzará a las 19.15 (Argentina) y será televisado en vivo por ESPN Premium.
Será un cruce determinante para ambos: el Fortín llega como líder e invicto de la Zona A, mientras que el Millonario atraviesa un momento irregular y necesita sumar para no perder terreno en la Zona B.
Vélez líder e invicto, River obligado a reaccionar
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto acumula tres triunfos y dos empates, viene de igualar 1-1 con Defensa y Justicia y buscará una victoria que le permita mantenerse en lo más alto del Grupo A.
En Vélez aparecen como piezas clave Emanuel Mammana, Diego Valdés, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini, mientras que en River todas las miradas estarán puestas en Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas.
El último cruce entre ambos fue el 16 de noviembre de 2025, también en Liniers, y terminó 0-0, en un partido cerrado y con pocas situaciones claras.
Cuándo juegan Vélez vs River: fecha, hora y TV en vivo
El partido se disputará el domingo 22 de febrero, desde las 19.15 (ARG/CHI/URU) y 17.15 (COL/PER/ECU), con transmisión en vivo de ESPN Premium para Argentina.