Crisis en River: ya suenan cinco nombres para reemplazar a Marcelo Gallardo

Las derrotas consecutivas en River encendieron las alarmas en el Monumental y activaron la danza de entrenadores.

La derrota de River Plate ante Argentinos Juniors profundizó una crisis que ya venía golpeando tras el durísimo 1-4 frente a Tigre y dejó a Marcelo Gallardo en su momento más delicado desde que asumió como entrenador. En Núñez comenzó a escucharse con fuerza la palabra “fin de ciclo”, mientras el equipo no responde, los refuerzos no terminan de encajar y el cuerpo técnico todavía no encuentra el funcionamiento.

Aunque la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo apostó por la continuidad del Muñeco tras un 2025 flojo, el mal arranque del Torneo Apertura volvió a abrir un escenario impensado semanas atrás. River juega mal, pierde confianza y empieza a convivir con una presión que crece partido a partido, pese al respaldo que Gallardo todavía recibe de los hinchas en cada presentación como local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TOBIAS_PEREZ_/status/2023129471742554286&partner=&hide_thread=false Andrés Merlos no notificó a Marcelo Gallardo por lo ocurrido en el túnel.



* En su informe, el árbitro solo describió los hechos sucedidos dentro del terreno de juego.



En principio, recibiría una fecha de suspensión, aunque podría sustituirla por multa, según @mavegol pic.twitter.com/zCTqMrpHmr — Tobías Pérez jaurena (@TOBIAS_PEREZ_) February 15, 2026 Los candidatos que aparecen en el radar de River Mientras arrecian las críticas, ya circulan cinco posibles reemplazantes, cuatro de ellos con fuerte vínculo con la institución. El nombre que más sorprendió es el de Santiago Solari, actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid, con pasado como DT del Merengue y del América de México.

También aparecen hombres de la casa: Pablo Aimar, Eduardo Coudet y Hernán Crespo, apellidos que resurgen cada vez que tiembla el banco riverplatense. A ellos se suma el campeón reciente, Ariel Holan, de exitoso paso por Rosario Central, quien hoy aparece como una alternativa concreta.

Una revancha inmediata que puede cambiar el clima en River Pese al ruido mediático, Gallardo mantiene el apoyo del público y su cuerpo técnico intenta transmitir calma. “Tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir”, aseguró su ayudante Matías Biscay tras la última derrota. River tendrá una prueba clave este martes frente a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. Un triunfo puede traer oxígeno; una eliminación temprana podría transformar los rumores en una realidad imposible de sostener.