Otro ascenso mendocino: Fadep le ganó a La Amistad 3-2 y jugará en el Torneo Federal A

Brian Zabaleta abrió el camino del ascenso con un cabezazo letal para FADEP ante La Amistad. (Foto: Cristian Ortiz / Prensa FADEP)

FADEP Mendoza hizo historia grande este domingo al vencer 3 a 2 a La Amistad de Cipolletti en el estadio Osvaldo Centión, de Villa Mercedes, y lograr un ascenso histórico al Torneo Federal A. En un partido vibrante, cambiante y cargado de tensión hasta el último segundo, el conjunto de Russell se quedó con una final inolvidable del Torneo Regional Amateur y aseguró su lugar en la tercera categoría del fútbol argentino.

El encuentro fue intenso desde el arranque y tuvo de todo. Brian Zabaleta abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con un gran cabezazo , tras un preciso centro de Luciano Ortega. Pero La Amistad reaccionó y llegó al empate a los 45’, cuando Mauro García estrelló un remate en el travesaño y Nicolás Figueroa aprovechó el rebote para poner el 1 a 1.

En el complemento llegó uno de los momentos clave: a los 13’, Lucas Mellado le cometió penal a Gonzalo Klusener y fue expulsado , dejando a los cipoleños con diez. El propio Klusener cambió la falta por gol y puso el 2 a 1 . Sin embargo, La Amistad volvió a empardar el marcador a los 28’ con un tanto de Santiago Gómez , llevando el suspenso al máximo.

Cuando todo parecía encaminado a los penales, a los 51 minutos apareció otra vez Gonzalo Klusener desde los doce pasos para marcar el 3 a 2 definitivo , desatando el festejo mendocino y sellando un triunfo tan sufrido como merecido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/2023160917555569006&partner=&hide_thread=false ASCENDIÓ FADEP



Fundación Amigos por el Deporte le ganó 3 a 2 a La Amistad y se quedó con el ascenso al Torneo #FederalA pic.twitter.com/ts5LutUw0w — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) February 15, 2026

Revancha, campaña sólida y premio mayor

Este ascenso también tuvo sabor a revancha: FADEP se sacó la espina de la final perdida en 2021 ante Independiente de Chivilcoy y ahora celebró en grande. El camino al logro fue sólido: lideró el Grupo 7 de Cuyo con 14 puntos, eliminó a Eugenio Bustos en octavos, a Atlético Argentino en cuartos, a Unión de Villa Krause en semifinales y venció 3 a 0 a Estudiantes de San Luis en la final regional.

Con esta consagración, FADEP acompañará en el Federal A 2026 a Huracán Las Heras y Atlético San Martín Mendoza, sumando un nuevo representante mendocino en el fútbol federal.

La Síntesis:

Fadep (3): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Tomás López y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

La Amistad (2): Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.

Goles: PT: 22' Zabaleta (F), 45' Figueroa (LA). ST: 14' Klusener (F) de penal, 28' Gómez (LA), 51' Klusener (F) de penal.

Cambios: ST: inicio Joel Juárez por García (LA), 20' Emiliano Gómez e Ignacio Pérez por Dellarole y Navarro (F), 30' Santiago Garcés y Damián Jara por Santacruz y Alonso (LA), 34' Uriel Gizzi por Zabaleta (F), 40' Nelson Rodriguez y Nicolás Domínguez por Gómez y Guajardo (LA), 41' Matías Persia por Ortega (F)

Incidencias: vieron la roja ST: 13' Mellado (LA) por doble amonestación y 51' Persia (LA)

Árbitro: Diego Saúl Novelli (Tandil).

Estadio: Osvaldo Centioni, del club Jorge Newbery de Villa Mercedes