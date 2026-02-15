Otro ascenso mendocino: Fadep le ganó a La Amistad 3-2 y jugará en el Torneo Federal A

FADEP Mendoza hizo historia grande este domingo al vencer 3 a 2 a La Amistad de Cipolletti en el estadio Osvaldo Centión, de Villa Mercedes, y lograr un ascenso histórico al Torneo Federal A. En un partido vibrante, cambiante y cargado de tensión hasta el último segundo, el conjunto de Russell se quedó con una final inolvidable del Torneo Regional Amateur y aseguró su lugar en la tercera categoría del fútbol argentino.
FADEP sacó pecho en una final dramática y se quedó con el ascenso
El encuentro fue intenso desde el arranque y tuvo de todo. Brian Zabaleta abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con un gran cabezazo, tras un preciso centro de Luciano Ortega. Pero La Amistad reaccionó y llegó al empate a los 45’, cuando Mauro García estrelló un remate en el travesaño y Nicolás Figueroa aprovechó el rebote para poner el 1 a 1.
En el complemento llegó uno de los momentos clave: a los 13’, Lucas Mellado le cometió penal a Gonzalo Klusener y fue expulsado, dejando a los cipoleños con diez. El propio Klusener cambió la falta por gol y puso el 2 a 1. Sin embargo, La Amistad volvió a empardar el marcador a los 28’ con un tanto de Santiago Gómez, llevando el suspenso al máximo.
Cuando todo parecía encaminado a los penales, a los 51 minutos apareció otra vez Gonzalo Klusener desde los doce pasos para marcar el 3 a 2 definitivo, desatando el festejo mendocino y sellando un triunfo tan sufrido como merecido.
Con esta consagración, FADEP acompañará en el Federal A 2026 a Huracán Las Heras y Atlético San Martín Mendoza, sumando un nuevo representante mendocino en el fútbol federal.
La Síntesis:
Fadep (3): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Tomás López y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
La Amistad (2): Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.
Cambios: ST: inicio Joel Juárez por García (LA), 20' Emiliano Gómez e Ignacio Pérez por Dellarole y Navarro (F), 30' Santiago Garcés y Damián Jara por Santacruz y Alonso (LA), 34' Uriel Gizzi por Zabaleta (F), 40' Nelson Rodriguez y Nicolás Domínguez por Gómez y Guajardo (LA), 41' Matías Persia por Ortega (F)
Incidencias: vieron la roja ST: 13' Mellado (LA) por doble amonestación y 51' Persia (LA)
Árbitro: Diego Saúl Novelli (Tandil).
Estadio: Osvaldo Centioni, del club Jorge Newbery de Villa Mercedes