Boca vs. Platense por el Torneo Apertura: hora, TV, formaciones y cómo verlo en vivo

Este domingo, desde las 19.30, Boca Juniors recibirá a Platense en el estadio La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Claudio Úbeda intentará dejar atrás la caída ante Vélez y consolidar su fortaleza como local, condición en la que ya ganó sus dos partidos anteriores.

Boca suma seis puntos en la Zona A y muestra dos caras bien marcadas: sólido en casa y vulnerable como visitante. Del otro lado, Platense llega con siete unidades, un buen arranque de campeonato y el desafío de romper una racha negativa en La Bombonera, donde no gana desde su histórico 4-0 en 1998.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2022868468035629347&partner=&hide_thread=false ¡ #! pic.twitter.com/xytd5kbAM4 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 15, 2026 Cómo llegan Boca y Platense al duelo en La Bombonera El Xeneize viene de caer ante Vélez en el José Amalfitani, pero como local mostró otra imagen, con mayor intensidad y eficacia. Con nombres como Leandro Paredes y Miguel Merentiel como referencias ofensivas, buscará imponer condiciones desde el arranque.

Platense, en tanto, marcha quinto en su zona y además afronta un año histórico con participación en la Copa Libertadores. El equipo de Walter Zunino ya logró victorias importantes ante Instituto y Talleres, aunque llega tras perder frente a Independiente.

Formaciones probables, árbitro y TV en vivo Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson o Iker Zufiaurre. DT: Claudio Úbeda. Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino. Hora: 19.30 TV: ESPN Premium ‍ Árbitro: Sebastián Zunino Con la necesidad de sumar y el peso de su estadio, Boca intentará hacerse fuerte ante un Platense que quiere confirmar su buen inicio de torneo. La Bombonera será el escenario de un duelo clave en la Zona A. La síntesis de Boca Embed Los resultados del fútbol argentino Embed Las posiciones del fútbol argentino Embed