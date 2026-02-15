15 de febrero de 2026
Boca vs. Platense por el Torneo Apertura: hora, TV, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors enfrenta al duro Platense este domingo a las 19.30 en La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

Boca vs Platense
Por Sitio Andino Deportes

Este domingo, desde las 19.30, Boca Juniors recibirá a Platense en el estadio La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Claudio Úbeda intentará dejar atrás la caída ante Vélez y consolidar su fortaleza como local, condición en la que ya ganó sus dos partidos anteriores.

Cómo llegan Boca y Platense al duelo en La Bombonera

El Xeneize viene de caer ante Vélez en el José Amalfitani, pero como local mostró otra imagen, con mayor intensidad y eficacia. Con nombres como Leandro Paredes y Miguel Merentiel como referencias ofensivas, buscará imponer condiciones desde el arranque.

Platense, en tanto, marcha quinto en su zona y además afronta un año histórico con participación en la Copa Libertadores. El equipo de Walter Zunino ya logró victorias importantes ante Instituto y Talleres, aunque llega tras perder frente a Independiente.

Formaciones probables, árbitro y TV en vivo

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson o Iker Zufiaurre. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Con la necesidad de sumar y el peso de su estadio, Boca intentará hacerse fuerte ante un Platense que quiere confirmar su buen inicio de torneo. La Bombonera será el escenario de un duelo clave en la Zona A.

La síntesis de Boca

Los resultados del fútbol argentino

Las posiciones del fútbol argentino

