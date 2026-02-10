Martín Palermo rompió el silencio sobre Riquelme y ventiló todo

Martín Palermo y Juan Román Riquelme compartieron una de las sociedades más exitosas de Boca.

La sociedad entre Martín Palermo y Juan Román Riquelme marcó una era dorada en Boca Juniors. Dentro de la cancha se entendían de memoria; afuera, el vínculo se fue apagando sin explicaciones claras. Ahora, el máximo goleador de la historia xeneize habló sin vueltas y dejó una frase tan simple como contundente: “No sé qué pasó”.

En una entrevista con Juan Pablo Varsky, Palermo abrió una puerta que siempre estuvo cerrada. Reconoció que el quiebre se dio alrededor de 2008 , sin discusiones ni peleas visibles, pero con un cambio evidente en la relación: “Antes éramos muy cercanos. Después de ese año cambió todo”.

El “Titán” recordó con nostalgia los tiempos de máxima cercanía, especialmente durante la Copa Libertadores 2007: “Estábamos todo el tiempo juntos. Él incluso vivió un año en una casa mía en Villarreal” , reveló.

Sin embargo, Palermo explicó que tras una lesión sufrida en 2008 empezó a quedar al margen del día a día del plantel y desde ahí el vínculo se enfrió definitivamente: “No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación. No hubo discusiones. Simplemente dejó de ser como antes”.

También aclaró que el famoso episodio del gol sin saludo ante Arsenal en 2010 no fue el detonante: el distanciamiento ya venía de arrastre.

Respeto profesional, distancia personal

A pesar del silencio, Palermo dejó en claro que nunca se perdió el compromiso futbolístico: “Dentro de la cancha íbamos a muerte los dos. Priorizábamos a Boca, al hincha y a los compañeros”, aseguró. Pero fuera del campo, todo cambió: “Nos respetábamos, pero ninguno buscó aclarar qué había pasado. Y eso afectaba al grupo”.

Hoy el trato es cordial, aunque lejano: “Nos saludamos, pero ya no es como antes, cuando íbamos a comer un asado o un sándwich después del entrenamiento”, cerró el ex delantero.

La dupla Palermo–Riquelme quedó grabada en la historia grande del club: juntos ganaron los Torneos Apertura 1998, 2000 y 2008, el Clausura 1999, además de las Copas Libertadores 2000 y 2007, la Intercontinental 2000 y la Recopa Sudamericana 2008. Una sociedad brillante… que hoy solo sobrevive en los recuerdos.