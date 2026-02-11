Se complica la llegada de Edwuin Cetré a Boca: cambian las condiciones y el pase queda en pausa
El delantero de Estudiantes de La Plate tenía todo listo para irse al fútbol de Boca Juniors, pero algo pasó. Enterate todas las novedades.
Edwuin Cetré fue citado a entrenar con Estudiantes mientras Boca intenta destrabar la operación.
Cuando la llegada de Edwuin Cetré parecía encaminada a convertirse en el tercer refuerzo del Fútbol de Boca en este mercado, la operación dio un giro inesperado. Las negociaciones se enfriaron en las últimas horas y el pase quedó, al menos por ahora, en pausa.
El delantero colombiano, una de las figuras de Estudiantes de La Plata, incluso no había sido convocado para el último partido del Pincha ante la inminencia del acuerdo. Sin embargo, ahora fue citado a entrenarse con el plantel, señal clara de que la transferencia está lejos de cerrarse.
Qué cambió en la negociación entre Boca y Estudiantes
Según informó el periodista Federico Bueno (ESPN), el principal obstáculo apareció desde Colombia: Independiente Medellín, dueño del 50% del pase del futbolista, modificó las condiciones económicas de la operación y complicó el acuerdo que ya estaba prácticamente cerrado entre Boca y Estudiantes.
El Xeneize había acordado desembolsar tres millones de dólares por la mitad del pase, pero la intervención del club colombiano alteró los términos y obligó a reabrir las conversaciones.
A la complicación contractual se sumó otro punto sensible: el aspecto físico.
El periodista Emiliano Raddi reveló que Boca solicitó un examen médico preliminar que no terminó de convencer internamente.
Cetré fue operado en 2018 de un menisco externo en la rodilla derecha, y aunque no arrastra una lesión actual, el Xeneize quiere una revisión médica formal antes de avanzar definitivamente.
Mientras tanto, el propio representante del jugador confirmó que el pase está momentáneamente caído y que no viajará desde Colombia hasta que la situación se aclare.
Un clásico en el medio y una decisión pendiente
En este contexto, Cetré deberá presentarse a entrenar con Estudiantes en una semana clave: el próximo domingo se juega el clásico platense ante Gimnasia, y si la operación no se reactiva, el colombiano podría ser parte del equipo de Eduardo Domínguez.
Para Boca, la situación representa un contratiempo en un mercado donde ya sumó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, pero aún busca potenciar el ataque para el equipo de Claudio Úbeda.