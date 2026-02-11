11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
todo parado

Se complica la llegada de Edwuin Cetré a Boca: cambian las condiciones y el pase queda en pausa

El delantero de Estudiantes de La Plate tenía todo listo para irse al fútbol de Boca Juniors, pero algo pasó. Enterate todas las novedades.

Edwuin Cetré fue citado a entrenar con Estudiantes mientras Boca intenta destrabar la operación.

Edwuin Cetré fue citado a entrenar con Estudiantes mientras Boca intenta destrabar la operación.

Cuando la llegada de Edwuin Cetré parecía encaminada a convertirse en el tercer refuerzo del Fútbol de Boca en este mercado, la operación dio un giro inesperado. Las negociaciones se enfriaron en las últimas horas y el pase quedó, al menos por ahora, en pausa.

El delantero colombiano, una de las figuras de Estudiantes de La Plata, incluso no había sido convocado para el último partido del Pincha ante la inminencia del acuerdo. Sin embargo, ahora fue citado a entrenarse con el plantel, señal clara de que la transferencia está lejos de cerrarse.

Lee además
Martín Palermo y Juan Román Riquelme compartieron una de las sociedades más exitosas de Boca.
dijo su verdad

Martín Palermo rompió el silencio sobre Riquelme y ventiló todo
Claudio Úbeda no pegó una con Boca. video
no pudo ganar

Boca en alerta tras caer con Vélez: Úbeda admitió falencias y apunta a reaccionar en la Bombonera

Qué cambió en la negociación entre Boca y Estudiantes

Según informó el periodista Federico Bueno (ESPN), el principal obstáculo apareció desde Colombia: Independiente Medellín, dueño del 50% del pase del futbolista, modificó las condiciones económicas de la operación y complicó el acuerdo que ya estaba prácticamente cerrado entre Boca y Estudiantes.

El Xeneize había acordado desembolsar tres millones de dólares por la mitad del pase, pero la intervención del club colombiano alteró los términos y obligó a reabrir las conversaciones.

No es la primera vez que ocurre algo similar: semanas atrás, una negociación con Athletico Paranaense también se frustró por cambios en las condiciones desde Medellín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2021403648522322032&partner=&hide_thread=false

El factor médico que generó dudas en Boca

A la complicación contractual se sumó otro punto sensible: el aspecto físico.

El periodista Emiliano Raddi reveló que Boca solicitó un examen médico preliminar que no terminó de convencer internamente.

Cetré fue operado en 2018 de un menisco externo en la rodilla derecha, y aunque no arrastra una lesión actual, el Xeneize quiere una revisión médica formal antes de avanzar definitivamente.

Mientras tanto, el propio representante del jugador confirmó que el pase está momentáneamente caído y que no viajará desde Colombia hasta que la situación se aclare.

Un clásico en el medio y una decisión pendiente

En este contexto, Cetré deberá presentarse a entrenar con Estudiantes en una semana clave: el próximo domingo se juega el clásico platense ante Gimnasia, y si la operación no se reactiva, el colombiano podría ser parte del equipo de Eduardo Domínguez.

Para Boca, la situación representa un contratiempo en un mercado donde ya sumó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, pero aún busca potenciar el ataque para el equipo de Claudio Úbeda.

Temas
Seguí leyendo

Boca vs Vélez: la probable formación del Xeneize en el Torneo Apertura

Sebastián Villa admite que "todo puede pasar" y no descarta su llegada a River Plate

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

Ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Marcelo Gallardo

Rodrigo Battaglia fue operado con éxito y comenzará su recuperación

Boca Juniors volvió a sonreír ante Newell's Old Boys y se afirma en el Apertura

Lesión en España antes de la Finalissima: alerta para la Selección rumbo al Mundial 2026

Franco Colapinto encendió alarmas en Baréin: bandera roja, último puesto y un Alpine bajo la lupa

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba y el Botellero van por los tres puntos.
el detalle completo

Godoy Cruz y Maipú arrancan la Primera Nacional: hora y dónde verlos

Las Más Leídas

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza
De interés

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica. Imagen generada con IA.
difícil realidad

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Joya oculta

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo