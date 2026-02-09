Boca en alerta tras caer con Vélez: Úbeda admitió falencias y apunta a reaccionar en la Bombonera

Claudio Úbeda no pegó una con Boca.

El arranque del Torneo Apertura dejó más dudas que certezas para Boca. Luego del 2-1 ante Vélez en el Amalfitani, el Club Atlético Boca Juniors volvió a fallar fuera de casa y su entrenador, Claudio Úbeda, fue autocrítico: “Me voy preocupado. Nos faltó juego e intención de ataque”, reconoció, con la mira puesta en una rápida reacción.

Autocrítica de Úbeda y un Boca que todavía no encuentra su mejor versión En conferencia de prensa, el DT no esquivó el análisis del flojo presente: “No fue un buen partido. Hoy no tuvimos el rendimiento que esperábamos”, explicó, tras la segunda derrota como visitante en el torneo.

Úbeda fue más allá y marcó el camino para salir del bache: “Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar mucho mejor. La única manera de revertir esto es mostrando actitud y recuperando la confianza”. El entrenador también recordó que el campeonato recién comienza, aunque dejó en claro que no conforma haber perdido dos partidos en cuatro fechas.

Embed - Conferencia de prensa de Claudio Úbeda, tras la derrota de #Boca frente a #Velez La obligación de ganar y el próximo desafío en casa Con el equipo todavía en construcción y algunos problemas físicos en el plantel, el técnico pidió paciencia pero también resultados. “Sabemos que tenemos la obligación de mejorar”, subrayó, antes de confirmar que ya piensa en el compromiso del fin de semana.

El próximo examen será en la Bombonera frente a Club Atlético Platense, un partido que aparece como clave para cortar la racha y volver a la senda del triunfo. Boca necesita una respuesta inmediata, no solo en el marcador, sino también en el juego.