Boca Juniors volvió a sonreír ante Newell's Old Boys y se afirma en el Apertura

Santiago Ascacíbar debutó en el Club Atlético Boca Juniors.

El Club Atlético Boca Juniors venció 2-0 al Club Atlético Newell’s Old Boys en la Bombonera por la tercera fecha del Torneo Apertura y se repuso al traspié en La Plata contra Estudiantes. Lautaro Blanco y Leandro Paredes anotaron los goles, uno en cada tiempo, para que el Xeneize se acomode en la cuarta colocación de la Zona A con seis puntos, mientras que la Lepra todavía no ganó y está anteúltimo con una unidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2018100459731349809&partner=&hide_thread=false Ufff Lautaro pic.twitter.com/1bvZC6c432 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 1, 2026 Debut para Santiago Ascacibar y Ángel Romero en el Club Atlético Boca Juniors Santiago Ascacíbar y Ángel Romero tuvieron su estreno con la camiseta del conjunto de la Ribera. El ex volante de Estudiantes disputó los 90 minutos y redondeó un buen partido. Por otro lado, el atacante paraguayo jugó toda la segunda parte y provocó el penal convertido por Paredes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2018108148381282408&partner=&hide_thread=false 5 pic.twitter.com/eS0cIPf0Tj — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 1, 2026 Boca Juniors visitará el próximo domingo desde las 22:15 a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani por la cuarta jornada. En contraposición, Newell’s buscará la primera victoria del campeonato el sábado 7 en idéntico horario ante Defensa y Justicia en el Coloso del Parque.

