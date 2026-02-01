Boca Juniors volvió a sonreír ante Newell's Old Boys y se afirma en el Apertura

El Club Atlético Boca Juniors venció 2-0 al Club Atlético Newell’s Old Boys en la Bombonera por la tercera fecha del Torneo Apertura y se repuso al traspié en La Plata contra Estudiantes. Lautaro Blanco y Leandro Paredes anotaron los goles, uno en cada tiempo, para que el Xeneize se acomode en la cuarta colocación de la Zona A con seis puntos, mientras que la Lepra todavía no ganó y está anteúltimo con una unidad.
Debut para Santiago Ascacibar y Ángel Romero en el Club Atlético Boca Juniors
Santiago Ascacíbar y Ángel Romero tuvieron su estreno con la camiseta del conjunto de la Ribera. El ex volante de Estudiantes disputó los 90 minutos y redondeó un buen partido. Por otro lado, el atacante paraguayo jugó toda la segunda parte y provocó el penal convertido por Paredes.
Boca Juniors visitará el próximo domingo desde las 22:15 a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani por la cuarta jornada. En contraposición, Newell’s buscará la primera victoria del campeonato el sábado 7 en idéntico horario ante Defensa y Justicia en el Coloso del Parque.