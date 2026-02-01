1 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
En la Bombonera

Boca Juniors volvió a sonreír ante Newell's Old Boys y se afirma en el Apertura

El Club Atlético Boca Juniors llegó a seis puntos y quedó cuarto, mientras que la Lepra sigue anteúltima con apenas una unidad.

Santiago Ascacíbar debutó en el Club Atlético Boca Juniors.

Santiago Ascacíbar debutó en el Club Atlético Boca Juniors.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Boca Juniors venció 2-0 al Club Atlético Newell’s Old Boys en la Bombonera por la tercera fecha del Torneo Apertura y se repuso al traspié en La Plata contra Estudiantes. Lautaro Blanco y Leandro Paredes anotaron los goles, uno en cada tiempo, para que el Xeneize se acomode en la cuarta colocación de la Zona A con seis puntos, mientras que la Lepra todavía no ganó y está anteúltimo con una unidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2018100459731349809&partner=&hide_thread=false

Debut para Santiago Ascacibar y Ángel Romero en el Club Atlético Boca Juniors

Santiago Ascacíbar y Ángel Romero tuvieron su estreno con la camiseta del conjunto de la Ribera. El ex volante de Estudiantes disputó los 90 minutos y redondeó un buen partido. Por otro lado, el atacante paraguayo jugó toda la segunda parte y provocó el penal convertido por Paredes.

Lee además
Boca no pudo con Estudiantes que se quedó con una contundente victoria.
Campeonato

Boca no pudo con Estudiantes que se quedó con una contundente victoria
Llegaron los refuerzos a Boca: presentaron a Ángel Romero y Santiago Ascacibar
Mercado de pases

Llegaron los refuerzos a Boca: presentaron a Ángel Romero y Santiago Ascacibar
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2018108148381282408&partner=&hide_thread=false

Boca Juniors visitará el próximo domingo desde las 22:15 a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani por la cuarta jornada. En contraposición, Newell’s buscará la primera victoria del campeonato el sábado 7 en idéntico horario ante Defensa y Justicia en el Coloso del Parque.

image
Temas
Seguí leyendo

Alan Velasco, dos meses fuera de la canchas: cómo afecta a Boca Juniors

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera

Riquelme admite que está en deuda con Boca y se juega todo en este año

Denuncian por abuso sexual a otro ex jugador de Boca Juniors

Quién es Kevin Serna delantero por el que negocia Boca Juniors

El blooper del año en el boxeo: un "peso pesado" perdió la peluca en pleno combate y se volvió viral

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial?

Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

LO QUE SE LEE AHORA
Noche inolvidable para el boxeo: Jarrell Miller ganó, bailó y tiró su peluca al público en el Madison Square Garden.
Mirá el video

El blooper del año en el boxeo: un "peso pesado" perdió la peluca en pleno combate y se volvió viral

Las Más Leídas

Autoridades evaluaron las condiciones de transitabilidad del Paso Internacional Los Libertadores
Horas decisivas

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero