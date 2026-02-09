¿Folklore o provocación? Huracán cruzó la línea con posteos contra San Lorenzo y estallaron las redes

La cuenta oficial de Club Atlético Huracán quedó en el centro de la escena.

El clásico porteño también se jugó fuera de la cancha. Y esta vez, el ruido llegó desde las redes. En la previa del duelo, el Club Atlético Huracán lanzó una seguidilla de posteos oficiales con “chicanas” pesadas hacia San Lorenzo , una movida que rápidamente se volvió viral y abrió un debate incómodo.

tres puntos de oro El resumen de la victoria del Lobo y lo que se viene en el Apertura

El primer foco de controversia apareció con una foto del vestuario local acompañada por el texto “Vestuario listo”. En la imagen se veían tres camisetas colgadas en orden: 1, 11 y 14 .

Embed - JORDY CAICEDO LE DIO EL TRIUNFO AL GLOBO EN EL CLÁSICO ANTE EL CICLÓN | Huracán 1-0 CASLA | RESUMEN

Para muchos usuarios, la secuencia no fue casual: la referencia al Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 1-11-14) —ubicado frente al Nuevo Gasómetro— es una cargada histórica utilizada de forma despectiva contra el Ciclón. Que ese guiño saliera desde una cuenta oficial del club encendió la alarma incluso entre hinchas neutrales .

image

Supermercado, doble sentido y un límite cada vez más difuso

La segunda publicación mostró al refuerzo Jordy Caicedo dentro de un Carrefour, con un changuito lleno de pelotas y la frase “Salió de compras el Jordi”.

La imagen tocó una fibra sensible: alude directamente al Viejo Gasómetro de Avenida La Plata, expropiado durante la dictadura y hoy ocupado por esa cadena comercial, una herida aún abierta para el hincha azulgrana. Como cierre, llegó un posteo con un emoji de berenjena y un texto de doble sentido vinculado al nombre del jugador, lo que terminó de correr el eje del folklore hacia un terreno más burdo.

El resultado fue inmediato: bronca, respuestas cruzadas y un fuerte cuestionamiento al rol de las redes oficiales de los clubes. Porque una cosa es la cargada entre hinchadas y otra muy distinta es cuando la provocación parte desde canales institucionales.

image

Ganó el Club Atlético Huracán

El conjunto de Parque Patricios venció al Ciclón 1 a 0 con gol de Jordy Caicedo.