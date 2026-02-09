9 de febrero de 2026
Challenger de Rosario: Camilo Ugo Carabelli fue bicampeón y el torneo dejó una semana inolvidable

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli repitió título en el exigente Challenger de Rosario. Repasá lo sucedido.

Camilo Ugo Carabelli celebra su segundo título consecutivo en Rosario.

Camilo Ugo Carabelli celebra su segundo título consecutivo en Rosario.

Por Sitio Andino Deportes

Rosario volvió a ser capital del tenis argentino por una semana. Con gradas colmadas, partidos vibrantes y un cierre a la altura, el Challenger 125 coronó nuevamente a Camilo Ugo Carabelli, que confirmó su favoritismo y se quedó con el trofeo por segundo año consecutivo, consolidando un certamen que ya empieza a marcar su lugar en el circuito.

Bicampeonato de Carabelli y nivel alto dentro de la cancha

Primer preclasificado del torneo, Ugo Carabelli respondió con autoridad y volvió a levantar el trofeo rosarino, ratificando su regularidad y jerarquía en este tipo de competencias. El certamen también dejó partidos memorables, como su cruce con Facundo Díaz Acosta en octavos, o el intenso duelo entre Juan Manuel Cerúndolo y Juan Bautista Torres, que terminó con calambres, ace de abajo y ovación del público.

El propio campeón destacó durante la premiación el marco del torneo: “Las tribunas son gigantes para un Challenger”, resumió, valorando el acompañamiento constante de la gente.

Un evento que crece: público, organización y un cierre con saldo positivo

Disputado en el tradicional Jockey Club de Rosario, el torneo mostró una estructura sólida: patio gastronómico, stands de marcas, DJ en vivo y una zona de jugadores elogiada por varios protagonistas. Tanto Ugo Carabelli como Román Burruchaga (finalista) y Cerúndolo (semifinalista) resaltaron la logística, los hoteles y la atención permanente de la organización.

No todo fue perfecto: algunos jugadores recibieron amenazas telefónicas, una situación que obligó a reforzar la seguridad y a reprogramar partidos. La respuesta fue inmediata, con presencia policial y medidas especiales para garantizar el desarrollo del evento.

Aun así, el balance final es claro: bicampeón confirmado, tribunas llenas y un Challenger que cerró una gran semana de tenis, dejando la sensación de que Rosario ya se ganó un lugar propio en el calendario internacional.

