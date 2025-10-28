Camilo Ugo Carabelli ganó el duelo argentino ante Etcheverry y avanzó de ronda del Masters 1000 de París

Camilo Ugo Carabelli superó a Tomás Etcheverry y sigue en carrera en el Masters 1000 de París.

El tenis argentino volvió a tener presencia destacada en el circuito grande. Camilo Ugo Carabelli se quedó con el duelo de compatriotas ante Tomás Etcheverry y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París , último torneo de la categoría en la temporada.

El porteño, actualmente ubicado en el puesto 49° del ranking ATP , mostró un nivel sólido y se impuso por 7-5 y 6-3 , tras una hora y 54 minutos de juego . Con dos quiebres por set, Ugo Carabelli dominó el encuentro con autoridad, aprovechando su precisión desde el fondo y la efectividad en los momentos clave.

Etcheverry, que había llegado al cuadro principal desde la clasificación , solo pudo quebrarle el servicio una vez por parcial, sin lograr sostener la presión en los puntos decisivos.

El triunfo significó un respiro para Ugo Carabelli , que venía de tres derrotas consecutivas y no ganaba un partido completo desde la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái , donde avanzó por el retiro del francés Térence Atmane.

Con esta victoria, el argentino corta la mala racha y se asegura seguir sumando puntos en el cierre del año. En la próxima instancia enfrentará un desafío de alto voltaje: el alemán Alexander Zverev (3° del mundo), uno de los principales favoritos al título y clasificado directamente a la segunda ronda por su condición de top 8.

“Estoy contento por volver a ganar. Sabía que iba a ser un partido duro con Tomás, nos conocemos mucho, pero me sentí cómodo desde el inicio”, expresó el “Brujo” tras el encuentro.

El enfrentamiento ante Zverev será una prueba de fuego para el porteño, que buscará cerrar el año con una victoria de impacto en el circuito.

¡CAMILO SE LLEVÓ EL DUELO ALBICELESTE!



En su debut absoluto en el torneo, Ugo Carabelli se quedó con una importante victoria ante su compatriota Tomás Etcheverry por 7-5 y 6-3 en dos horas de partido.



Su premio en la segunda ronda será medirse con Alexander Zverev.

Tomás Etcheverry cayó, pero dejó buenas sensaciones

Más allá de la derrota, Tomás Etcheverry (58°) dejó una buena imagen en el cierre de su temporada. El platense venía de superar con autoridad la fase clasificatoria, en la que venció al español Pedro Martínez y al neerlandés Jesper de Jong, ambos en sets corridos.

Su regreso al nivel competitivo y la continuidad de resultados positivos en las últimas semanas lo mantienen con confianza de cara al 2026, tras un año en el que alternó entre grandes actuaciones y altibajos físicos.

“Estoy terminando bien la temporada, recuperando ritmo y sensaciones”, había dicho Etcheverry antes del duelo ante su compatriota.

Muy buena actuación y triunfo de Camilo Ugo Carabelli por 7-5, 6-3 ante Tomás Etcheverry en primera ronda de París.

Estuvo muy lúcido con los drops, los cambios paralelos. Uno de sus mejores partidos en cemento de la temporada. Zverev en 2R.



Estuvo muy lúcido con los drops, los cambios paralelos. Uno de sus mejores partidos en cemento de la temporada. Zverev en 2R. pic.twitter.com/xRrWr8HP9s — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) October 28, 2025

Francisco Comesaña dio batalla pero cayó ante Auger-Aliassime

El otro argentino en acción este martes fue Francisco Comesaña (10°), quien protagonizó un gran partido frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (9°), pero terminó cayendo en tres sets: 6-7(2), 6-3 y 6-3, tras 2 horas y 18 minutos de intenso juego.

Pese a la derrota, el marplatense mostró carácter y un rendimiento competitivo frente a uno de los jugadores más peligrosos del circuito, que lucha por ingresar al ATP Finals de Turín.

El próximo rival de Auger-Aliassime será el francés Alexandre Müller, quien venció al estadounidense Brandon Nakashima en sets corridos.

AUGER-ALIASSIME SIGUE CON VIDA EN #PARÍS



El canadiense fue de menos a más con su tenis ante Francisco Comesaña y se llevó el triunfo por 6-7 (2), 6-3 y 6-3 en dos horas y 18 minutos.



El local Muller lo espera en la R2.

Los argentinos que siguen en carrera en el tenis parisino

Con los resultados del día, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo son los únicos argentinos que siguen en carrera en el Masters 1000 de París, el certamen que cierra la gira grande del año.