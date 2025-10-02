2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
todos los resultados

Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli avanzan, Navone quedó eliminado en Shanghái

Los argentinos Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli ganaron en el Masters 1000 de Shanghái y avanzaron a segunda ronda. Mirá el panorama.

Los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Come siguen sumando buenas noticias en el Masters 1000 de Shanghái, con victorias que ilusionan.&nbsp;

Los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Come siguen sumando buenas noticias en el Masters 1000 de Shanghái, con victorias que ilusionan. 

 Por Martín Sebastián Colucci

Los tenistas argentinos tuvieron una jornada con emociones encontradas en el Masters 1000 de Shanghái 2025. Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli lograron avanzar a la segunda ronda, mientras que Mariano Navone volvió a caer y Juan Manuel Cerúndolo disputa un partido complicado frente al local Bu Yunchaokete.

Lee además
Racing y River se enfrentan en Rosario por un lugar en semifinales de la Copa Argentina 2025.

Racing vs. River por la Copa Argentina: hora, formaciones y TV en vivo de un duelo cargado de tensión
La nueva camiseta suplente de la Selección de fútbol de Argentina generó división entre los hinchas.
conflicto

La polémica camiseta suplente que usaría la Selección en el Mundial 2026 y ya genera rechazo

Este triunfo confirma su crecimiento internacional, ya que en el último Masters 1000, en Cincinnati, había ganado tres partidos y alcanzado los octavos de final. En la próxima ronda tendrá un desafío exigente: enfrentará al italiano Lorenzo Musetti (8°), uno de los favoritos y preclasificados del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alyama54/status/1973762623897481325&partner=&hide_thread=false

Camilo Ugo Carabelli avanza por retiro, mientras Navone se despide del Masters 1000 de Shanghái

El otro festejo argentino llegó de la mano de Camilo Ugo Carabelli, que igualaba 4-4 ante el francés Térence Atmane cuando su rival decidió abandonar por problemas físicos. Atmane explicó en redes sociales que sintió temblores y dificultades para respirar durante el encuentro, lo que lo obligó a parar.

Ahora, Ugo Carabelli deberá enfrentar un cruce durísimo ante el australiano Alex de Miñaur (7°), uno de los jugadores más rápidos y peligrosos del circuito.

En contrapartida, Mariano Navone no pudo cortar su mala racha y perdió por 3-6, 6-4 y 6-4 frente al francés Valentin Royer, acumulando su quinta derrota consecutiva en el circuito. El último argentino en salir a la cancha este jueves fue Juan Manuel Cerúndolo, quien batalla ante el local Bu Yunchaokete en un encuentro clave para su confianza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MigueBertolotto/status/1973749629062885803&partner=&hide_thread=false

Más del tenis argentino

La actividad para los argentinos continuará este viernes, cuando será el turno de Francisco Cerúndolo (19°) y Sebastián Báez, quienes buscarán avanzar a la tercera ronda enfrentando a Adrian Mannarino y Holger Rune (10°), respectivamente.

El Masters 1000 de Shanghái 2025 sigue siendo un escenario clave para los tenistas argentinos, que buscan sumar puntos importantes en el ranking y consolidarse en el circuito.

Temas
Seguí leyendo

Alejandro Garnacho habló tras su polémica salida del Manchester United al Chelsea y no perdonó

Juan Román Riquelme fulminó al macrismo en Boca: "Usaron al club para hacer política" y lanzó advertencia

Mundial Sub 20: la Selección argentina goleó a Australia y Diego Placente dejó un fuerte mensaje

Con un golazo de Santino Andino, Argentina goleó y está en octavos del Mundial

Un ídolo mendocino de Godoy Cruz y San Lorenzo, distinguido en el Senado

Champions League 2025: agónico triunfo del PSG frente al Barcelona y lo que dejó la segunda fecha

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái y ahora va por Holger Rune

Franco Colapinto se prepara para el desafío extremo del Gran Premio de Singapur

LO QUE SE LEE AHORA
Racing y River se enfrentan en Rosario por un lugar en semifinales de la Copa Argentina 2025.

Racing vs. River por la Copa Argentina: hora, formaciones y TV en vivo de un duelo cargado de tensión

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Te Puede Interesar

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?.
Transporte

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?

Por Natalia Mantineo
El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala
Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia
la agresora está aprehendida

Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

Por Pablo Segura