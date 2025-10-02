Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli avanzan, Navone quedó eliminado en Shanghái

Los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Come siguen sumando buenas noticias en el Masters 1000 de Shanghái, con victorias que ilusionan.

Los tenistas argentinos tuvieron una jornada con emociones encontradas en el Masters 1000 de Shanghái 2025 . Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli lograron avanzar a la segunda ronda , mientras que Mariano Navone volvió a caer y Juan Manuel Cerúndolo disputa un partido complicado frente al local Bu Yunchaokete .

Francisco Comesaña, oriundo de Mar del Plata, sigue demostrando un gran momento en superficies rápidas . El argentino venció con autoridad al francés Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2 en apenas una hora y media de juego, desplegando un tenis sólido y efectivo.

Este triunfo confirma su crecimiento internacional, ya que en el último Masters 1000, en Cincinnati , había ganado tres partidos y alcanzado los octavos de final. En la próxima ronda tendrá un desafío exigente: enfrentará al italiano Lorenzo Musetti (8°) , uno de los favoritos y preclasificados del torneo.

El otro festejo argentino llegó de la mano de Camilo Ugo Carabelli , que igualaba 4-4 ante el francés Térence Atmane cuando su rival decidió abandonar por problemas físicos. Atmane explicó en redes sociales que sintió temblores y dificultades para respirar durante el encuentro, lo que lo obligó a parar.

M1000 Shanghai Camilo Ugo avanzó a la segunda ronda con poco trabajo. Con problemas físicos,Terence Altmane (FRA) decidió abandonar cuando estaba sacando 4-4(0-30) @camilougo (45) pondrá segunda ante Alex de Miñaur (AUS-7) Dale Camiii pic.twitter.com/Q8tENuqnEM

Ahora, Ugo Carabelli deberá enfrentar un cruce durísimo ante el australiano Alex de Miñaur (7°), uno de los jugadores más rápidos y peligrosos del circuito.

En contrapartida, Mariano Navone no pudo cortar su mala racha y perdió por 3-6, 6-4 y 6-4 frente al francés Valentin Royer, acumulando su quinta derrota consecutiva en el circuito. El último argentino en salir a la cancha este jueves fue Juan Manuel Cerúndolo, quien batalla ante el local Bu Yunchaokete en un encuentro clave para su confianza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MigueBertolotto/status/1973749629062885803&partner=&hide_thread=false #Shanghai

1R.



Francisco #Comesaña (ARG) a Ugo Blanchet (FRA, Q) 6-4, 6-2.

Lorenzo Musetti (ITA, 8°).



Camilo #UgoCarabelli (ARG) a Terence Atmane (FRA) 4-4 y retiro.

Alex De Miñaur (AUS, 7°).



Valentin #Royer (FRA, Q) a Mariano Navone (ARG) 3-6, 6-4, 6-4. pic.twitter.com/u7BkDeKXRB — Miguel A. Bertolotto (@MigueBertolotto) October 2, 2025

La actividad para los argentinos continuará este viernes, cuando será el turno de Francisco Cerúndolo (19°) y Sebastián Báez, quienes buscarán avanzar a la tercera ronda enfrentando a Adrian Mannarino y Holger Rune (10°), respectivamente.

El Masters 1000 de Shanghái 2025 sigue siendo un escenario clave para los tenistas argentinos, que buscan sumar puntos importantes en el ranking y consolidarse en el circuito.