24 de mayo de 2026
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Turismo Competición 2000

Franco Vivian ganó una final inolvidable del TC2000 en Salta y el mendocino Lucas Vicino terminó cuarto

El bonaerense Franco Vivian ganó una espectacular final del TC2000 en la provincia de Salta, donde el piloto mendocino Lucas Vicino fue top5. Mirá lo sucedido.

Franco Vivian volvió a ganar en el TC2000 luego de una final cargada de emoción en el autódromo de Salta. &nbsp;

Franco Vivian volvió a ganar en el TC2000 luego de una final cargada de emoción en el autódromo de Salta.

 

Por Sitio Andino Deportes

Franco Vivian se quedó con una final inolvidable del TC2000 en Salta y volvió al triunfo después de doce años en una carrera que tuvo cambios de liderazgo, accidentes, estrategias y un cierre vibrante. El piloto porteño aprovechó los problemas de Toyota en boxes y festejó con la Chevrolet Tracker del YPF Elaion Auro Pro Racing, mientras que el mendocino Lucas Vicino completó una sólida actuación y finalizó cuarto.

¿Cómo ganó Franco Vivian la final del TC2000 en Salta?

Franco Vivian aprovechó una impecable detención en boxes y los inconvenientes de Toyota para quedarse con la victoria en la cuarta fecha del TC2000 2026. La competencia disputada en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” tuvo múltiples alternativas desde el inicio. Durante buena parte de la carrera, los Toyota parecían tener todo controlado con Emiliano Stang, Valentín Yankelevich y Matías Rossi ocupando las primeras posiciones luego de los problemas mecánicos que sufrió Franco Morillo, quien había largado desde la pole.

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Sin embargo, todo cambió en la ventana obligatoria de boxes. Tanto Rossi como Stang tuvieron complicaciones durante el cambio de neumáticos y allí apareció Vivian con una de las mejores detenciones de toda la jornada para saltar directamente a la punta. A partir de ese momento, el piloto porteño manejó la diferencia con inteligencia y soportó la presión en el relanzamiento final tras el ingreso del Auto de Seguridad, provocado por el fuerte accidente entre Valentín Yankelevich y Tomás Fernández, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

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El regreso de Franco Vivian y la gran carrera de Lucas Vicino

El triunfo representó una verdadera revancha para Franco Vivian, que había comenzado la temporada 2026 con múltiples dificultades físicas y deportivas. El piloto no pudo disputar la primera fecha del campeonato luego del fuerte accidente sufrido durante las prácticas iniciales del año. Además, tampoco estuvo presente en la segunda cita por prescripción médica y, cuando regresó en la tercera fecha, no consiguió completar la competencia.

Por eso, la victoria en Salta tuvo un sabor especial para Vivian, que volvió a lo más alto del podio doce años después de su primer triunfo en la categoría. Detrás del ganador finalizaron Emiliano Stang y Franco Riva, mientras que el mendocino Lucas Vicino completó una destacada actuación para terminar en la cuarta posición. El piloto cuyano mostró un gran ritmo durante toda la competencia y volvió a sumar fuerte dentro del campeonato. Completó los cinco primeros Marcelo Ciarrocchi, en otra carrera que dejó muchísimo espectáculo y confirmó el gran momento que atraviesa el TC2000 en la temporada 2026.

Así terminó la final del TC2000 en Salta

  • 1- Franco Vivian
  • 2- Emiliano Stang
  • 3- Franco Riva
  • 4- Lucas Vicino
  • 5- Marcelo Ciarrocchi
  • 6- Matías Rossi
  • 7- Benjamín Squaglia
  • 8- Lucas Carabajal
  • 9- Gabriel Ponce de León
  • 10- Nicolás Traut

Lo que se viene en el TC2000

Con estos resultados, el TC2000 cerró su paso por Salta y ahora pondrá la mira en la quinta fecha de la temporada 2026, que se disputará el fin de semana del 28 de junio en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

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