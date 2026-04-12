12 de abril de 2026
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Sitio Andino
Matías Rossi

Matías Rossi ganó en El Zonda y los mendocinos Palau y Vicino dijeron presente en el TC2000

El piloto Matías Rossi se quedó con el exigente TC2000 en El Zonda, con Palau en el podio y Vicino sumando en carrera. Repasá lo sucedido.

Matías Rossi festejó en El Zonda, mientras Palau subió al podio y Vicino completó la carrera.

Matías Rossi festejó en El Zonda, mientras Palau subió al podio y Vicino completó la carrera.

Por Sitio Andino Deportes

Matías Rossi volvió a hacer historia en El Zonda, pero la carrera también dejó una fuerte presencia mendocina en un TC2000 vibrante. El campeón se impuso en una competencia intensa, con roces y cambios constantes, mientras que Nicolás Palau brilló con un podio y Lucas Vicino sumó en un fin de semana exigente.

Matías Rossi, imparable en El Zonda

El piloto de Del Viso construyó una victoria de alto nivel. Largó desde atrás, perdió posiciones en el inicio, pero fue avanzando con ritmo y precisión hasta quedarse con la punta.

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En el tramo final, superó a su compañero Emiliano Stang y luego fue a buscar a Tomás Fernández, a quien terminó doblegando para sellar su 47ª victoria en TC2000 y la quinta en El Zonda.

Un dominio que lo acerca a un récord histórico y confirma su vigencia.

Toyota hizo el 1-2 y Stang sigue arriba

El equipo Toyota Gazoo Racing volvió a mostrar su potencia. Rossi y Stang completaron el 1-2, separados por apenas 688 milésimas.

Más allá de no poder sostener la punta, Stang se mantiene como líder del campeonato, un dato clave pensando en la pelea por el título.

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Palau, el mendocino que se metió en el podio

Entre los destacados del fin de semana apareció Nicolás Palau, que llevó su VW Nivus al tercer lugar tras una gran carrera.

El mendocino fue inteligente, aprovechó los incidentes y logró meterse entre los protagonistas en un circuito siempre complejo.

Un resultado fuerte que lo posiciona y reafirma su crecimiento en la categoría.

Vicino sumó en una carrera dura

También hubo acción para Lucas Vicino, que logró completar la competencia en un contexto complicado.

El mendocino terminó a una vuelta del líder, pero en una carrera con múltiples abandonos y neutralizaciones, poder ver la bandera a cuadros ya fue un dato positivo.

Suma experiencia y kilómetros en un campeonato exigente.

Una carrera friccionada y con muchos golpes

El Zonda volvió a mostrar su cara más dura. Hubo roces, despistes y abandonos, con intervenciones del Auto de Seguridad que modificaron el desarrollo.

Entre los incidentes más importantes, varios pilotos no pudieron terminar, lo que reafirma la exigencia del trazado sanjuanino.

Lo que viene: Rosario en el horizonte

El campeonato no se detiene y ya tiene fecha próxima. Próxima carrera: 3 de mayo en Rosario

Un nuevo desafío donde Rossi buscará seguir descontando, Stang defender la punta y los mendocinos continuar creciendo dentro del TC2000.

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