Roland Garros 2026 tuvo sonrisas argentinas con Tirante y Trungelliti, y una dura caída de Etcheverry

Thiago Tirante fue uno de los argentinos destacados de la jornada tras avanzar a la segunda ronda de Roland Garros 2026.

Thiago Tirante y Marco Trungelliti comenzaron con el pie derecho su participación en Roland Garros 2026 y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino luego de conseguir victorias sólidas este domingo en París. Distinta fue la situación de Tomás Etcheverry , que quedó eliminado tras caer en sets corridos frente al portugués Nuno Borges en una de las sorpresas de la jornada.

Thiago Tirante derrotó al español Pablo Llamas Ruiz y avanzó a la segunda ronda de Roland Garros, donde ahora enfrentará a Alejandro Davidovich Fokina . El argentino se impuso por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0 en un encuentro de más de tres horas y media que mostró distintos escenarios y momentos de alta tensión. Tirante dejó atrás rápidamente su reciente caída en Ginebra y recuperó confianza en el momento más importante de la gira sobre polvo de ladrillo. La clave del triunfo estuvo en la agresividad de su derecha y en la firmeza de su servicio.

En el primer set consiguió un quiebre decisivo cuando el marcador estaba 3-3 y desde allí manejó el parcial con autoridad. El segundo capítulo volvió a definirse en detalles y el argentino mostró personalidad para levantar un punto de set en el tie-break.

Aunque Pablo Llamas Ruiz logró descontar en la tercera manga tras otro desempate muy parejo, Thiago Tirante reaccionó de manera contundente en el cuarto parcial. Allí dominó completamente el partido, logró tres quiebres consecutivos y cerró el encuentro con un aplastante 6-0 para avanzar con autoridad en Roland Garros 2026 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/argentenista/status/2058528121796633007&partner=&hide_thread=false Thiago Tirante se mete en la segunda ronda de Roland Garros después de batallar más 3 horas y 4 sets. Repite lo hecho en 2023.



Alejandro Davidovich Fokina o Damir Dzumhur que están en el 5to set pic.twitter.com/oj3NRyX9g3 — Argentenista (@argentenista) May 24, 2026

¿Qué hizo Marco Trungelliti en su debut en París?

Marco Trungelliti venció al francés Kyrian Jacquet y logró avanzar con autoridad a la segunda ronda del Grand Slam parisino. El santiagueño ganó por 6-4, 6-2 y 6-2 en una actuación muy sólida desde el fondo de la cancha. Marco Trungelliti mostró inteligencia táctica, paciencia y una gran efectividad para aprovechar los errores de su rival durante todo el encuentro.

Luego de un primer set equilibrado, el argentino elevó considerablemente el nivel en el segundo parcial y comenzó a dominar el desarrollo del juego. Con profundidad en sus golpes y una gran lectura del partido, tomó el control absoluto frente al francés, que nunca pudo volver a meterse en partido. En el tercer set consiguió un quiebre rápido y manejó la ventaja con tranquilidad para sellar una victoria importante en uno de los torneos más prestigiosos del circuito profesional. Ahora tendrá un desafío de máxima exigencia frente al ruso Karen Khachanov.

¿Por qué quedó eliminado Tomás Etcheverry?

Tomás Etcheverry perdió frente al portugués Nuno Borges y quedó eliminado de manera prematura en la primera ronda de Roland Garros 2026. El europeo se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2 en dos horas y 25 minutos de juego, dominando prácticamente todo el encuentro y aprovechando una actuación muy irregular del argentino sobre el polvo de ladrillo francés.

Tomás Etcheverry nunca logró encontrar ritmo ni imponer condiciones desde el fondo de la cancha, una de sus principales fortalezas sobre esta superficie. Nuno Borges, en cambio, fue muy sólido en los momentos clave y consiguió quiebres rápidos en cada parcial para controlar el desarrollo del partido. La derrota representa un golpe importante para el bonaerense, que llegaba como el argentino mejor ubicado en el ranking ATP y con expectativas de realizar un torneo competitivo en París. Además, defendía puntos importantes y ahora deberá enfocarse rápidamente en la gira de césped para recuperar confianza y regularidad.