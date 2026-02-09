9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
el mejor

Super Bowl LX: Seattle Seahawks aplastó a New England y volvió a reinar en la NFL

Seattle Seahawks venció 29-13 a New England Patriots en el exigente Super Bowl LX y se consagró campeón. Mirá lo sucedido.

Seattle Seahawks levanta el trofeo del Super Bowl LX tras vencer a New England Patriots en el Levi’s Stadium.

Seattle Seahawks levanta el trofeo del Super Bowl LX tras vencer a New England Patriots en el Levi’s Stadium.

Por Sitio Andino Deportes

Y cuando las luces se apagaron y el ruido bajó, quedó una certeza: Seattle Seahawks fue claramente superior y escribió otra página dorada en su historia. Con un sólido 29-13 ante New England Patriots, el equipo del noroeste estadounidense se consagró campeón del Super Bowl LX, en una final jugada en Santa Clara que tuvo dominio de principio a fin.

Seattle impuso condiciones y no dejó dudas

Desde el arranque, Seattle Seahawks marcó el ritmo del partido. Con una defensa firme y ataques quirúrgicos, se fue al descanso 9-0 arriba y terminó de quebrar la historia en el último cuarto, cuando estiró la ventaja con dos touchdowns que dejaron sin reacción a New England Patriots.

Lee además
Bad Bunny brilló en el Super Bowl con un homenaje a Puerto Rico y toda Latinoamérica.
Boda real, identidad latina y mucho baile

Bad Bunny protagonizó el halftime show más visto del Super Bowl: así fue su presentación
Show del Super Bowl 2026: los detalles del espectáculo que protagonizará Bad Bunny video
NFL

Show del Super Bowl 2026: los detalles del espectáculo que protagonizará Bad Bunny

El desarrollo fue claro: Seattle controló el reloj, capitalizó cada oportunidad y sostuvo una ventaja que nunca estuvo realmente en riesgo. Los Patriots apenas pudieron descontar en el tramo final, cuando el campeón ya tenía el partido en el bolsillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eugemf7/status/2020816433165291922&partner=&hide_thread=false

Fiesta completa en Santa Clara y segundo título para los Seahawks

El encuentro se disputó en el Levi’s Stadium y cerró una noche cargada de espectáculo, con show de mediotiempo incluido y tribunas colmadas. Pero dentro del campo hubo un solo protagonista: Seattle, que selló su segundo Super Bowl con autoridad y una actuación colectiva que rozó la perfección.

Así, los Seahawks volvieron a lo más alto de la NFL con una victoria contundente, mientras New England deberá rearmarse tras una final en la que nunca logró encontrar respuestas.

Seattle ganó, convenció y celebró. Un campeón sin discusión.

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia va por la cima en Río Cuarto ante Estudiantes: hora y dónde verlo

El resumen de la victoria del Lobo y lo que se viene en el Apertura

Boca en alerta tras caer con Vélez: Úbeda admitió falencias y apunta a reaccionar en la Bombonera

¿Folklore o provocación? Huracán cruzó la línea con posteos contra San Lorenzo y estallaron las redes

Challenger de Rosario: Camilo Ugo Carabelli fue bicampeón y el torneo dejó una semana inolvidable

Lautaro Martínez marcó, alcanzó un nuevo hito y el Inter de Milán goleó al Sassuolo

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación

La Liga Malargüina pone primera: el Torneo Apertura arranca el 22 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Claudio Úbeda no pegó una con Boca. video
no pudo ganar

Boca en alerta tras caer con Vélez: Úbeda admitió falencias y apunta a reaccionar en la Bombonera

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Los centros comerciales de Chile comienzan a ver una menor intensidad de visitas argentinas
Minería, dólar y shopping

El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación