Super Bowl LX: Seattle Seahawks aplastó a New England y volvió a reinar en la NFL

Y cuando las luces se apagaron y el ruido bajó, quedó una certeza: Seattle Seahawks fue claramente superior y escribió otra página dorada en su historia. Con un sólido 29-13 ante New England Patriots, el equipo del noroeste estadounidense se consagró campeón del Super Bowl LX, en una final jugada en Santa Clara que tuvo dominio de principio a fin.
Seattle impuso condiciones y no dejó dudas
Desde el arranque, Seattle Seahawks marcó el ritmo del partido. Con una defensa firme y ataques quirúrgicos, se fue al descanso 9-0 arriba y terminó de quebrar la historia en el último cuarto, cuando estiró la ventaja con dos touchdowns que dejaron sin reacción a New England Patriots.
El desarrollo fue claro: Seattle controló el reloj, capitalizó cada oportunidad y sostuvo una ventaja que nunca estuvo realmente en riesgo. Los Patriots apenas pudieron descontar en el tramo final, cuando el campeón ya tenía el partido en el bolsillo.
Fiesta completa en Santa Clara y segundo título para los Seahawks
El encuentro se disputó en el Levi’s Stadium y cerró una noche cargada de espectáculo, con show de mediotiempo incluido y tribunas colmadas. Pero dentro del campo hubo un solo protagonista: Seattle, que selló su segundo Super Bowl con autoridad y una actuación colectiva que rozó la perfección.
Así, los Seahawks volvieron a lo más alto de la NFL con una victoria contundente, mientras New England deberá rearmarse tras una final en la que nunca logró encontrar respuestas.
Seattle ganó, convenció y celebró. Un campeón sin discusión.