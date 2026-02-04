4 de febrero de 2026
La figura de la Lepra habló y fue contundente

Sebastián Villa admite que "todo puede pasar" y no descarta su llegada a River Plate

El delantero del Club Sportivo Independiente Rivadavia Sebastián Villa aclaro que el antes que nada es un trabajador del fútbol.

Sebastián Villa no descarta su traspaso a River Plate.

En declaraciones a ESPN, el atacante de 29 años fue consultado sobre cómo fue el contacto que tuvo con hinchas del Xeneize, donde jugó entre 2018 y 2023, durante los días de enero luego de que reconoció su deseo de jugar en River: "Por ahí algunos me escribían o me decían en la calle, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Yo soy un trabajador y siempre voy a querer lo mejor para mi familia. Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro, en el de mi familia".

Sebastián Villa: "Las puertas están abiertas en River Plate"

Más allá de que su deseo no se cumplió, el extremo no cerró las puertas al club de Núñez en un futuro: "Todo puede pasar... Juanfer (Quintero) es mi hermano y las puertas están abiertas. Sigo ahora defendiendo los colores de Independiente Rivadavia".

A su vez, Villa, que se reincorporó a la Lepra para disputar la Copa Libertadores tras no haber tenido una oferta que lo convenza y dio una asistencia en su retorno, aseguró que está muy contento en Independiente: "El apoyo de la gente, de los dirigentes, técnico y jugadores es muy grande, estoy agradecido a todos. Estamos para grandes cosas, con nuevos jugadores que se sumaron a los que ya estábamos, así que esperamos también rendir bien en la Libertadores".

"Me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí", añadió sobre lo que ocurrió en el último período de fichajes y se ilusionó con integrar la lista de Colombia para la Copa del Mundo: "Veremos, ojalá que el profe (Néstor) Lorenzo pueda ver lo que uno hace y espero poder estar en el listado para el Mundial".

Por último, después de haber cumplido su condena por violencia de género y sin causas en la Justicia (fue absuelto de una acusación por abuso sexual), el delantero señaló: "Todos cometemos errores, lo pagué... Soy una persona madura, ahora pude renacer gracias a Dios y hacer las cosas bien, ayudando a mis compañeros en el equipo y seguir bien. Mientras está acá, daré todo por este club".

