Fin de la causa

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual de 2021

El actual jugador de Independiente Rivadavia Sebastián Villa fue declarado inocente en la causa iniciada por su expareja Tamara Doldán

Sebastián Villa fue absuelto de la causa del 2021.

Hace un tiempo, la Justicia había condenado al futbolista colombiano a dos años de prisión no efectiva por violencia de género contra quien era su pareja en abril de 2020, Daniela Cortés. Pero aún debía definirse la sentencia final por la segunda causa que el ex Boca tenía en su contra.

Tamara Doldan, ex pareja de Sebasti&aacute;n Villa.

Tamara Doldan, ex pareja de Sebastián Villa.

Absolvieron de la causa del 2021 a Sebastián Villa

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora absolvió a Sebastián Villa de la causa iniciada en 2021, luego de que los abogados del delantero de 29 años se basaran en las pruebas rendidas durante el debate y que fueron confrontadas con las de la instrucción. “No se ha brindado elemento sustantivo, ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento, tal cual se denunciara de inicio”, indicó el Fiscal a Radio La Red.

Cabe destacar que en 2024, el futbolista formado en Deportes Tolima y que en la actualidad se encuentra en el Club Sportivo Independiente Rivadavia, había llegado a un acuerdo económico con Doldán, pero de igual forma desde la Fiscalía decidieron seguir con la investigación. De hecho, durante la audiencia, la denunciante declaró que “todas las relaciones sexuales que hemos mantenido durante nuestra relación han sucedido en nuestra intimidad, y sinceramente no quiero que se ventilen estas cuestiones, menos en un juicio oral. Ambos lo aceptamos así”.

Por otra parte, la denunciante agregó que “él entendió que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente. Después de analizar los hechos, pude resignificar lo que pasó”.

