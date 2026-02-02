2 de febrero de 2026
Sitio Andino
Rodrigo Battaglia fue operado con éxito y comenzará su recuperación

El mediocampista comenzará su recuperación de seis meses tras romperse el tendón de Aquiles, mientras el club analiza su reemplazo.

El volante del Club Atlético Boca Juniors Rodrigo Battaglia fue operado.

El volante del Club Atlético Boca Juniors Rodrigo Battaglia fue operado.

Además, su lesión le otorgó un cupo al “Xeneize” para una nueva incorporación, teniendo 10 días para cerrar un tercer y último refuerzo. Luego de su operación, Battaglia deberá comenzar un lento proceso de recuperación, rehabilitación y puesta a punto, que le demorará, al menos, seis meses.

Rodrigo Battaglia superó una operación en el tendón de Aquiles durante el día de hoy y ya comenzó su largo periodo de recuperación, el cual le permite a Boca buscar un nuevo refuerzo.

El plazo para abrochar a su reemplazante será de 10 días, por lo que el Consejo de Fútbol ya analiza nombres para suplir su ausencia, de cara a un 2026 en el que Boca volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que será su máxima prioridad.

Las bajas en el Club Atlético Boca Juniors

Entre las demás bajas, que afectan principalmente a la delantera del conjunto “Azul y Oro”, la cual se ha nutrido de futbolistas de inferiores en las primeras fechas del Torneo Apertura 2026, se supo que el atacante Miguel Merentiel evoluciona favorablemente de su molestia.

El delantero uruguayo de 29 años arrastra un desgarro en el gemelo hace ya mas de dos semanas, aunque cada vez siente menos dolor y tiene altas posibilidades de volver a la lista de concentrados para el partido por la cuarta fecha del Apertura, en el que Boca visite a Vélez este domingo ocho de febrero, a las 22:15.

Por su parte, quien también tiene buenas noticias es el delantero Milton Giménez, imposibilitado de jugar por una pubalgia, aunque se confirmó que no deberá operarse. El cuerpo médico del club decidió iniciar un tratamiento especial, que ya inició hace siete días, y esperará por su evolución para poder volver al campo de juego, en una lesión especialmente difícil de recuperar al 100%,

La gran duda involucra a Edinson Cavani, que tiene una lumbalgia y, si bien se espera que pueda volver a la concentración, al igual que Merentiel, desde el cuerpo técnico se mantienen extremadamente cautelosos, evaluando su situación día tras día para no exigirlo antes de que esté preparado y agravar la lesión.

