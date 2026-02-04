4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Sorpresa

Ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Marcelo Gallardo

El atacante de 33 años, surgido de All Boys, viene de una temporada 2025 en la que debió reponerse de una lesión ligamentaria, que lo dejó mucho tiempo fuera de competencia.

Marcelo Gallardo evalúa incorporar a un centradelantero.

Marcelo Gallardo evalúa incorporar a un centradelantero.

El atacante de 33 años, surgido de All Boys, viene de una temporada 2025 en la que debió reponerse de una lesión ligamentaria, que lo dejó mucho tiempo fuera de competencia. Desde el inicio de 2026, suma seis presencias y dos goles en el San Pablo, club en el que se transformó en emblema: acumula 81 goles y dos títulos en dos etapas.

Lee además
Con Villa en el equipo, Independiente Rivadavia se hizo fuerte de local y le ganó a Sarmiento
Gran victoria

Con Villa en el equipo, Independiente Rivadavia se hizo fuerte de local y le ganó a Sarmiento
¿Franco Colapinto dará un batacazo en el debut de la Fórmula 1 2026?.
Pateó el tablero

El Alpine de Franco Colapinto, el "bicho raro" que revoluciona la grilla

El entrenador lo está evaluando. No obstante, más allá de que River ha mantenido contactos fluidos con el San Pablo por las operaciones de Enzo Díaz, Gonzalo Tapia y Giuliano Galoppo, Calleri está en tratativas para renovar su contrato con su club y tiene chances concretas de seguir ahí. Vale recordar que pasó por Boca en 2014 y 2015. En dos años, firmó 23 conquistas y dio dos vueltas olímpicas.

Marcelo Gallardo hace trabajo de scouting

Marcelo Gallardo está haciendo trabajo de scouting a ver si encuentra un 9. Hasta el Mundial, cree que le alcanza, que la sequía que padece en ofensiva se corrige con buen funcionamiento colectivo y el gol va a aparecer. No está preocupado por eso.

Facundo Colidio lleva 21 encuentros sin anotar. Sebastián Driussi -hoy desgarrado y fuera de acción por 20 días- 13; y Maxi Salas, 10. El último delantero que hizo un gol fue Ian Subiabre contra Racing en Avellaneda, en el partido en el que la Academia eliminó a River en los playoffs del Torneo Clausura. Como alternativa también tiene al juvenil Agustín Ruberto, quien viene ganando ritmo tras sufrir una lesión ligamentaria el año pasado.

image
Jonathan Calleri, ex artillero de Boca Juniors.

Jonathan Calleri, ex artillero de Boca Juniors.

Intentó avanzar por Luciano Gondou. Lo tasó 12 millones el Zenit de San Petersburgo y emigró al CSKA. E intentó por Rafael Santos Borré, quien posee contrato hasta 2028 con el Inter de Porto Alegre y cobra un sueldo muy elevado. Vale recordar que se fue libre de Núñez. Además, suena en México.

Marcelo Gallardo: "Estoy tranquilo porque veo evolución de juego"

“No es que no queremos traer un delantero, no hay en el mercado lo que buscamos. No es fácil, no es que traes un 9, lo pones y decís ‘juga’. Jugadores para River es difícil encontrar. Incluso los probados hay que ver cómo responden. Estamos evaluando, viendo, pero no es fácil. Intento ser cauto, ver la evolución de los chicos, qué nos pueden dar en la competencia por los puntos, generar un recambio que nos dé frescura. Tengo un plantel para estos tres meses y medio de competencia hasta mitad de año para pelear y sostenernos. Entiendo que se plantee que River tiene que traer un 9. Es una opinión facilista. Cuando te pones a buscar, no es fácil. Hacer nombres de qué sirve... Intentaremos seguir convencidos de que el plantel que tenemos nos dará las soluciones”, reflexionó Gallardo luego del empate 0-0 contra Rosario Central del último domingo.

“No solemos jugar con un 9 de referencia, entramos, nos movemos, salimos. En mi gestión, salvo casos puntuales, los jugadores delanteros son los que no dan referencia. Se va a hablar: ‘No hacen goles”. Es lo típico. El año pasado Driussi no hacía goles y empezó a hacer goles, después se lesionó... Son jugadores que tienen gol. Estoy tranquilo porque veo evolución en el juego“, buscó llevar calma mientras le pasa el tamiz al mercado de pases.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei homenajeó a Luciano Benavides en la Casa Rosada tras su histórica consagración en el Dakar

Las Leonas rumbo a Australia para una nueva ventana de la Pro League

La Selección argentina se prepara para la Finalíssima con bajas sensibles

El proyecto para que Lionel Messi vuelva al fútbol argentino en 2027

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

Durísima derrota del Lobo: Gimnasia y Esgrima fue goleado en Santa Fe

El piloto paraguayo Joshua Duerksen hace historia y se suma como piloto en la Fórmula 1

Copa Mundial de Rugby Masculino: Los Pumas ya sabe cuándo y dónde jugará contra Canadá, España y Fiji

LO QUE SE LEE AHORA
Con Villa en el equipo, Independiente Rivadavia se hizo fuerte de local y le ganó a Sarmiento
Gran victoria

Con Villa en el equipo, Independiente Rivadavia se hizo fuerte de local y le ganó a Sarmiento

Las Más Leídas

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.
veredicto

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos