Vuelta de Mendoza: Román Mastrángelo marcó el ritmo de la segunda etapa en San Rafael

La exigente Vuelta de Mendoza tuvo la disputa de su manga 2 en el Departamento de San Rafael. Repasá lo sucedido.

Desde Chivilcoy llegó el flamente ganador del día en la Vuelta de Mendoza en el sur.

 Por Martín Sebastián Colucci

En una tarde pesada, con mucho calor y humedad, la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza vivió una de sus etapas más exigentes. Tras recorrer 142,8 kilómetros entre Villa Atuel, General Alvear y San Rafael, el hombre de Chivilcoy Román Mastrángelo se quedó con la victoria en 3 horas, 10 minutos y 14 segundos, en una definición apasionante que mantuvo en vilo al pelotón hasta el último metro.

Fugas, confusión en la rotonda y un cierre dramático en la Vuelta de Mendoza

Después de pasar Cañada Seca, en la Ruta 163, el pelotón se mantenía compacto pese a algunos intentos de fuga. Sin embargo, a falta de unos 10 kilómetros para la meta, Mastrángelo, Denis Heredia, Germán Traico, Maximiliano Broggi y Julián Barrientos lograron sacar 20 segundos de ventaja.

En la rotonda de avenida Alberdi se produjo un momento de tensión: algunos ciclistas se equivocaron de recorrido y perdieron tiempo valioso. Los líderes, en cambio, corrigieron rápido, sostuvieron la diferencia y ampliaron la brecha a 30 segundos, con el cielo amenazando tormenta y el ritmo al límite tras tres horas de carrera.

En el sprint final, Mastrángelo fue más fuerte que Barrientos y Traico, lanzó su bicicleta en los últimos metros y se quedó con una de las etapas más duras de la Vuelta.

Vuelta de Mendoza

Resultados completos de la segunda etapa en San Rafael

1° Meta Sprint

Augusto Gonzelli (Locauza Meoo Brasil)

Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)

Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato)

2° Meta Sprint

Augusto Gonzelli (Locauza Meoo Brasil)

Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato)

Elías Tello (Agua Negra, Chile)

Clasificación final – 2ª etapa

Román Mastrángelo (Asociación Peña Ciclista Tupungato) – 3h 10m 14s

Julián Barrientos (Sindicatos Unidos)

Maximiliano Traico (Municipalidad de Godoy Cruz)

Germán Broggi y Denis Heredia

Vuelta de Mendoza (2)

Royner Navarro sigue como líder en la clasificación general

A pesar del triunfo de Mastrángelo, el peruano Royner Navarro, representante de la Municipalidad de Guaymallén, se mantiene al frente de la clasificación general, consolidando su protagonismo en el inicio de la competencia.

La edición 50 de la Vuelta de Mendoza sigue ofreciendo espectáculo, emoción y definiciones al límite. Cada etapa se corre como una final y el margen de error es mínimo.

Lo que se viene en la Vuelta de Mendoza

