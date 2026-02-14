Vuelta de Mendoza: Román Mastrángelo marcó el ritmo de la segunda etapa en San Rafael

En una tarde pesada, con mucho calor y humedad, la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza vivió una de sus etapas más exigentes. Tras recorrer 142,8 kilómetros entre Villa Atuel, General Alvear y San Rafael, el hombre de Chivilcoy Román Mastrángelo se quedó con la victoria en 3 horas, 10 minutos y 14 segundos, en una definición apasionante que mantuvo en vilo al pelotón hasta el último metro.
Fugas, confusión en la rotonda y un cierre dramático en la Vuelta de Mendoza
Después de pasar Cañada Seca, en la Ruta 163, el pelotón se mantenía compacto pese a algunos intentos de fuga. Sin embargo, a falta de unos 10 kilómetros para la meta, Mastrángelo, Denis Heredia, Germán Traico, Maximiliano Broggi y Julián Barrientos lograron sacar 20 segundos de ventaja.
En la rotonda de avenida Alberdi se produjo un momento de tensión: algunos ciclistas se equivocaron de recorrido y perdieron tiempo valioso. Los líderes, en cambio, corrigieron rápido, sostuvieron la diferencia y ampliaron la brecha a 30 segundos, con el cielo amenazando tormenta y el ritmo al límite tras tres horas de carrera.
En el sprint final, Mastrángelo fue más fuerte que Barrientos y Traico, lanzó su bicicleta en los últimos metros y se quedó con una de las etapas más duras de la Vuelta.
Resultados completos de la segunda etapa en San Rafael
1° Meta Sprint
Augusto Gonzelli (Locauza Meoo Brasil)
Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)
Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato)
2° Meta Sprint
Augusto Gonzelli (Locauza Meoo Brasil)
Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato)
Elías Tello (Agua Negra, Chile)
Clasificación final – 2ª etapa
Román Mastrángelo (Asociación Peña Ciclista Tupungato) – 3h 10m 14s
Julián Barrientos (Sindicatos Unidos)
Maximiliano Traico (Municipalidad de Godoy Cruz)
4° Germán Broggi y Denis Heredia
Royner Navarro sigue como líder en la clasificación general