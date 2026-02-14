Nueva oportunidad para completar el secundario en Mendoza a distancia

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos implementa una modalidad virtual para la terminalidad educativa.

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) aprobó oficialmente la opción pedagógica de Educación a Distancia para el Nivel Secundario en Mendoza , una modalidad destinada a mayores de 18 años que no pueden sostener una cursada presencial regular.

La iniciativa apunta a garantizar la finalización de estudios secundarios mediante un esquema 100% virtual, con fuerte apoyo en tecnologías digitales e incorporación de herramientas de inteligencia artificial.

La propuesta está dirigida a personas que, por motivos laborales, familiares, geográficos o personales, necesitan una alternativa flexible para completar su formación de la educación secundaria .

El director de la DEPJA, Érico Arias, explicó que el rediseño forma parte de los objetivos de gestión previstos para 2026 y que implicó una revisión integral del modelo pedagógico.

“Contamos con la experiencia acumulada durante dos años de implementación, pero la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en el diseño instruccional nos llevó a realizar una reestructuración profunda”, señaló el funcionario.

Actualmente funcionan ocho centros cabecera que concentran la oferta completa de primero, segundo y tercer año bajo esta modalidad.

Los estudiantes podrán obtener los títulos de:

Bachiller en Agro y Ambiente

Bachiller en Economía y Administración

La modalidad es ciento por ciento virtual y contempla un 97% de trabajo asincrónico, lo que permite que el estudiante organice sus tiempos de estudio. Las instancias sincrónicas podrán desarrollarse de manera presencial o a través de la plataforma Google Meet.

Plataforma actualizada y uso de inteligencia artificial

Desde el Gobierno provincial destacaron que la actualización tecnológica permitió una navegación más ágil e intuitiva, con materiales interactivos, videoclases y acompañamiento docente en espacios temáticos.

La integración de herramientas de inteligencia artificial busca fortalecer la autonomía del estudiante, facilitar la resolución de actividades y promover competencias digitales acordes a los nuevos entornos laborales.

La modalidad se implementa desde 2022 en el Nivel Secundario de la modalidad CENS y, según indicaron desde la DEPJA, ha demostrado ser un dispositivo efectivo para garantizar la continuidad educativa en jóvenes y adultos.

La actualización de la plataforma fue desarrollada en conjunto entre la DEPJA, el programa EDUTEC (Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas) y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).