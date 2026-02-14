14 de febrero de 2026
{}
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer

El prófugo fue hallado dentro de un freezer durante un operativo. En la casa también ocultaban pruebas en una silla de ruedas.

Por Sitio Andino Policiales

Un procedimiento policial terminó con un insólito arresto: uno de los acusados de un robo agravado fue hallado escondido dentro de un freezer en su casa para evitar ser detenido, mientras que objetos clave para la investigación estaban ocultos en una silla de ruedas, informaron fuentes oficiales.

Una fuga que terminó en frío

El hecho, que ya circula en redes sociales se remonta al pasado 2 de febrero, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando efectivos de la Policía observaron a un hombre forcejeando con una mujer en la intersección de las calles Joaquín del Pino y Rosas, en la localidad de González Catán. Tras intentar huir en motocicleta con un cómplice, los dos fueron interceptados luego de que el conductor hiciera una mala maniobra.

Una pareja intentó ingresar a robar al supermercado VEA, ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 300.
INSEGURIDAD

Las Heras: boquete en un supermercado y una joven detenida tras intento de robo
Violento robo en una casa de Las Heras. 
no hay detenidos

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

El motociclista, identificado como Cristian Maidana (23), fue detenido en el lugar, con dos celulares, uno de los cuales fue reconocido por la víctima. Su acompañante logró escapar del lugar, pero no por mucho tiempo.

El escondite más extraño

Días después, agentes de la DDI de La Matanza dieron con el domicilio del fugitivo, identificado como Alexis González (28). Al llegar al inmueble, una mujer presente intentó impedir el ingreso de los uniformados alegando que su hijo discapacitado se encontraba en silla de ruedas dentro de la casa. Sin embargo, al ingresar al domicilio, los efectivos constataron que en la silla para personas había elementos de interés para la causa, como teléfonos y otros objetos vinculados al robo agravado.

Minutos más tarde, los policías hallaron a González oculto dentro de un freezer, con signos claros de hipotermia por la baja temperatura. Fue asistido por personal médico antes de ser trasladado bajo custodia.

Un prontuario detrás del caso

González no era un desconocido para la Justicia: contaba con antecedentes penales por abuso sexual (2017), robo (2020) y una causa por violencia familiar (2021), según el parte policial. Por este motivo, fuentes judiciales lo apodaron en tono irónico como “Iceman”, en referencia a su desesperado intento de ocultarse en el freezer.

El caso quedó radicado como robo agravado y ambos acusados quedaron imputados, a la espera de medidas procesales en el fuero correspondiente. La escena, registrada en videos que circulan en redes sociales, no solo se volvió viral, sino que también dejó en evidencia métodos inusuales de evitar ser detenido y cómo, a veces, la propia impunidad se vuelve literalmente helada.

Embed - Arrestaron a delincuente que se escondió en un freezer

