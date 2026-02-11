Violento intento de robo en medio de una compra: imputaron a los detenidos que balearon a un hombre

El hecho ocurrió el 8 de febrero, alrededor de las 16, en la intersección de calles Milagros e Infanta Isabel, Guaymallén.

Dos hombres fueron imputados por tentativa de homicidio tras un robo armado en Guaymallén , donde una familia fue atacada mientras intentaba comprar una motocicleta. El hecho ocurrió en Los Corralitos y dejó un hombre gravemente herido y con riesgo de vida.

Según informó el Ministerio Público Fiscal , las víctimas — Nelson Antonio Del Re (48) , S. U; y A. M. y un adolescente — llegaron a inmediaciones de calles Santa Isabel y Milagros en una camioneta para concretar la compra de una motocicleta por 2.500.000 pesos , acordada previamente por medio de una plataforma de compra y venta .

Al arribar, fueron abordados por Lautaro Jeremías Ellena , quien se desplazaba con muletas y un yeso en la pierna derecha . Tras indicarles dónde estacionar, el imputado extrajo un arma de fuego y exigió el dinero . Ante la resistencia de la víctima, disparó a corta distancia , impactando un proyectil en el pecho de Del Re .

En paralelo, el coimputado Marcos Jesús Ellena abordó a U. , gatillando un arma contra su cabeza sin que se produjera el disparo . Luego, efectuó disparos contra el conductor del rodado, provocando el estallido de los cristales y heridas cortantes en el rostro del menor que viajaba en el vehículo.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en una motocicleta KTM de color naranja y negro, conducida por un menor de edad inimputable que aguardaba en el lugar para facilitar la huida.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional confirmó que los ciudadanos de apellido Ellena se encuentran detenidos y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades adicionales.

La víctima se encuentra en grave estado

Según se pudo saber el pasado lunes, la víctima fue derivada de urgencia al hospital Central, desde donde informaron que el paciente ingresó con una herida de arma de fuego en el abdomen y otra en la pierna izquierda.

Su estado de salud era “crítico y con pronóstico reservado, permaneciendo entubado y bajo asistencia respiratoria”, dijeron desde el hospital. Además, precisaron que Del Re fue sometido a "una laparatomia exploradora, rafia gástrica y resección de intestino delgado".