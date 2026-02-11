11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
La víctima está grave

Violento intento de robo en medio de una compra: imputaron a los detenidos que balearon a un hombre

Dos hombres fueron imputados por tentativa de homicidio tras un asalto armado. El hecho ocurrió durante una compra pactada por Marketplace.

El hecho ocurrió el 8 de febrero, alrededor de las 16, en la intersección de calles Milagros e Infanta Isabel, Guaymallén.

El hecho ocurrió el 8 de febrero, alrededor de las 16, en la intersección de calles Milagros e Infanta Isabel, Guaymallén.

 Por Celeste Funes

Dos hombres fueron imputados por tentativa de homicidio tras un robo armado en Guaymallén, donde una familia fue atacada mientras intentaba comprar una motocicleta. El hecho ocurrió en Los Corralitos y dejó un hombre gravemente herido y con riesgo de vida.

Un intento de robo terminó con un hombre baleado y dos imputados

Según informó el Ministerio Público Fiscal, las víctimas —Nelson Antonio Del Re (48), S. U; y A. M. y un adolescente— llegaron a inmediaciones de calles Santa Isabel y Milagros en una camioneta para concretar la compra de una motocicleta por 2.500.000 pesos, acordada previamente por medio de una plataforma de compra y venta.

Lee además
Operativo en San Rafael: la Policía detuvo a dos sospechosos de robo
Con un intento de fuga

Operativo en San Rafael: la Policía detuvo a dos sospechosos de robo
Tupungato: la policía de Mendoza recuperó 20 bolsas de arpillera con manzanas.
Valle de Uco

Operativo nocturno en Tupungato: detenidos, secuestros y un robo de manzanas frustrado

Al arribar, fueron abordados por Lautaro Jeremías Ellena, quien se desplazaba con muletas y un yeso en la pierna derecha. Tras indicarles dónde estacionar, el imputado extrajo un arma de fuego y exigió el dinero. Ante la resistencia de la víctima, disparó a corta distancia, impactando un proyectil en el pecho de Del Re.

pistola secuestro 9 milimetros
El arma que utilizaron los ladrones para el robo.

El arma que utilizaron los ladrones para el robo.

En paralelo, el coimputado Marcos Jesús Ellena abordó a U., gatillando un arma contra su cabeza sin que se produjera el disparo. Luego, efectuó disparos contra el conductor del rodado, provocando el estallido de los cristales y heridas cortantes en el rostro del menor que viajaba en el vehículo.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en una motocicleta KTM de color naranja y negro, conducida por un menor de edad inimputable que aguardaba en el lugar para facilitar la huida.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional confirmó que los ciudadanos de apellido Ellena se encuentran detenidos y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades adicionales.

La víctima se encuentra en grave estado

Según se pudo saber el pasado lunes, la víctima fue derivada de urgencia al hospital Central, desde donde informaron que el paciente ingresó con una herida de arma de fuego en el abdomen y otra en la pierna izquierda.

Su estado de salud era “crítico y con pronóstico reservado, permaneciendo entubado y bajo asistencia respiratoria”, dijeron desde el hospital. Además, precisaron que Del Re fue sometido a "una laparatomia exploradora, rafia gástrica y resección de intestino delgado".

Temas
Seguí leyendo

Detenciones en Maipú tras el robo de herramientas: hay dos menores involucrados

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa. 
de no creer

Ataque insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle

Las Más Leídas

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Joya oculta

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente
Cifras

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente