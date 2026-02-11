11 de febrero de 2026
In fraganti en Malargüe: dos detenidos por sustraer cableado telefónico

Los malvivientes fueron detenidos en el centro de Malargüe cuando perpetraban el robo y cortaban cables. Secuestraron un vehículo y herramientas.

Robos en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Dos sujetos fueron detenidos en pleno centro de Malargüe cuando cortaban y sustraían cableado telefónico. El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la maniobra. Secuestraron un utilitario, herramientas y rollos de cable. Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza informaron que el hecho se registró este martes en la intersección de Cuarta División y San Martín, en la ciudad de Malargüe, luego de que un vecino advirtiera una situación sospechosa y decidiera dar aviso inmediato a través de la línea de emergencias 911.

El robo de cables es un tema que preocupa en el país

Según detalla el parte policial, el denunciante manifestó que mientras circulaba por la zona observó a dos hombres vestidos con uniforme de una empresa de telefonía. Ambos se movilizaban en un vehículo Fiat Fiorino de color blanco y, utilizando herramientas de trabajo, se encontraban cortando cableado telefónico en la vía pública.

Ante la alerta, personal de la Policía de Mendoza, se desplazó rápidamente al lugar y logró ubicar el rodado señalado. Al momento de la identificación, los efectivos constataron la presencia de rollos de cable en el interior del utilitario, elementos que coincidían con el material sustraído.

Siempre de acuerdo a la información oficial, los individuos no pudieron justificar la tarea que realizaban ni acreditar pertenecer a empresa alguna que estuviera ejecutando trabajos en el sector. Frente a esta situación, se procedió a la aprehensión de ambos sujetos.

Asimismo, se dispuso el secuestro del vehículo Fiat Fiorino y de las herramientas utilizadas para concretar el ilícito, quedando todo a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, que avanzará en la investigación correspondiente para determinar responsabilidades.

