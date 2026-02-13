13 de febrero de 2026
Sitio Andino
PARA TENER EN CUENTA

Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana de Carnaval

En la antesala del fin de semana largo de Carnaval -lunes 16 y martes 17 de febrero-, el comercio mendocino confirmó cómo será su funcionamiento. Los detalles.

Por Sitio Andino Sociedad

Se acerca el primer fin de semana extra largo del año con la celebración del Carnaval, una de las festividades populares más convocantes. Con la expectativa de que el feriado genere mayor movimiento y consumo, y a pocos días del inicio del ciclo lectivo, los comercios mendocinos ya definieron cómo será su funcionamiento.

Según informó la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza, la actividad comercial en el microcentro no se verá totalmente afectada por los feriados.

23 de Diciembre de 2025, Comercios del centro, navidad, compras, ventas, regalos, vidrieras
El comercio funcionará con relativa normalidad el fin de semana largo de Carnaval.

En detalle, cómo funcionará el comercio durante el finde XL

De acuerdo con el comunicado oficial, “los días lunes 16 y martes 17 de febrero, con motivo del feriado de Carnaval, la actividad comercial se desarrollará con normalidad en gran parte de la ciudad”.

En ese marco, el relevamiento realizado por la entidad indica que más del 90% de los comercios abrirán sus puertas, con distintas modalidades de atención:

  • una parte lo hará en horario habitual;
  • otro sector atenderá durante media jornada;
  • y un porcentaje menor permanecerá cerrado.

Así, el comercio mendocino también se suma al fin de semana XL con expectativas de movimiento y ventas, apostando a que el impulso del turismo y las compras previas al inicio de clases se traduzcan en un balance positivo.

